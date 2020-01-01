Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг
Сьогодні, 05:19
На Волині чоловік потрапив на гачок інтернет-шахраїв, які продали йому неіснуюче сільськогосподарський інвентар.
Про це йдеться у повідомленні Любомльського відділу поліції.
Так, 31 липня 2020 о 12:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове, 62-ох річний жителя Луцького району у мережі Інтернет через сайт «ОLХ» хотів замовити диско-плуг.
Чоловік через банкомат перерахував в якості завдатку 3 тисячі гривень, але товару так і не отримав.
Слідчі відділу поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Триває досудове слідство.
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Про це йдеться у повідомленні Любомльського відділу поліції.
Так, 31 липня 2020 о 12:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове, 62-ох річний жителя Луцького району у мережі Інтернет через сайт «ОLХ» хотів замовити диско-плуг.
Чоловік через банкомат перерахував в якості завдатку 3 тисячі гривень, але товару так і не отримав.
Слідчі відділу поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Триває досудове слідство.
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