вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг

Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг
На Волині чоловік потрапив на гачок інтернет-шахраїв, які продали йому неіснуюче сільськогосподарський інвентар.

Про це йдеться у повідомленні Любомльського відділу поліції.

Так, 31 липня 2020 о 12:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове, 62-ох річний жителя Луцького району у мережі Інтернет через сайт «ОLХ» хотів замовити диско-плуг.

Чоловік через банкомат перерахував в якості завдатку 3 тисячі гривень, але товару так і не отримав.

Слідчі відділу поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Триває досудове слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, шахраї, Старовойтове
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг
Сьогодні, 05:19
Геращенко заперечив зв'язок «луцького» і «київського» терористів
Сьогодні, 04:17
Вчені навчилися добувати пальне з кавунів
Сьогодні, 03:16
У Ковелі перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 02:13
В Україні дозволили продаж масок
Сьогодні, 01:17
Схожі новини
На Волині інтернет-шахраї «кинули» чоловіка при купівлі авто На Волині інтернет-шахраї «кинули» чоловіка при купівлі авто
20 липень, 18:19
Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX
09 червень, 15:00
Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів Понад 50 вебсайтів і 1500 жертв: розповілили деталі затримання шахраїв, які продавали підробки дорогих девайсів
08 травень, 15:05
На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО На Волині тривають обшуки через затримання злочинної групи інтернет-шахраїв у Львові. ФОТО
05 травень, 19:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг
Сьогодні, 05:19
 0
Геращенко заперечив зв'язок «луцького» і «київського» терористів
Сьогодні, 04:17
 0
Вчені навчилися добувати пальне з кавунів
Сьогодні, 03:16
 0
У Ковелі перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 02:13
 0
Медіа
відео
1/8