Волинянин купив у шахраїв неіснуючий плуг

На Волині чоловік потрапив на гачок інтернет-шахраїв, які продали йому неіснуюче сільськогосподарський інвентар.Про це йдеться у повідомленні Любомльського відділу поліції.Так, 31 липня 2020 о 12:05 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове, 62-ох річний жителя Луцького району у мережі Інтернет через сайт «ОLХ» хотів замовити диско-плуг.Чоловік через банкомат перерахував в якості завдатку 3 тисячі гривень, але товару так і не отримав.Слідчі відділу поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).Триває досудове слідство.