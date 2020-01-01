Геращенко заперечив зв'язок «луцького» і «київського» терористів

Антон Геращенко розповів, чи пов'язані між собою "луцький терорист" Максим Кривош та "київський терорист" Сухроб Карімов.



Про це Геращенко розповів в коментарі журналісту



На питання чи пов’язані між собою “луцький” та “київський терорист”, заступник очільника МВС відповів: “Не пов’язані”.



Нагадаємо, раніше сьогодні у столичному бізнес-центрі “Леонардо” чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.



Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Луцький терорист" Кривош оголосив голодування



Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.



У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.



За фактом теракту відкрили кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра внутрішніх справрозповів, чи пов'язані між собою "луцький терорист"та "київський терорист"Про це Геращенко розповів в коментарі журналісту УНН На питання чи пов’язані між собою “луцький” та “київський терорист”, заступник очільника МВС відповів: “Не пов’язані”.Нагадаємо, раніше сьогодні у столичному бізнес-центрі “Леонардо” чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.За фактом теракту відкрили кримінальне провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію