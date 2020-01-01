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Курс валют у Луцьку на 4 серпня

Курс валют у Луцьку на 4 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.556, а продаж – 27.899.

Євро при купівлі становить – 32.131, продажу – 32.846.

Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.502, продаж – 7.490.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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