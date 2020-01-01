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У ТРЦ ПортCity відкрили нову туристичну агенцію*

У ТРЦ ПортCity відкрили нову туристичну агенцію*
ТРЦ ПортCity постійно розширює спектр послуг для своїх клієнтів і ось 2 серпня там відкрилась нова туристична агенція «PEGAS Touristic».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Турагенція «PEGAS Touristic» врахує побажання кожного клієнта та допоможе організувати відпочинок вигідно, комфортно, будь-коли і без зайвої тяганини: дівоча вечірка, відпочинок у компанії друзів, вікенд з дітками та інше.

«PEGAS Touristic» – 2-ий поверх ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського, 1 м. Луцьк

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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