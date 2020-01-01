У ТРЦ ПортCity відкрили нову туристичну агенцію*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Турагенція «PEGAS Touristic» врахує побажання кожного клієнта та допоможе організувати відпочинок вигідно, комфортно, будь-коли і без зайвої тяганини: дівоча вечірка, відпочинок у компанії друзів, вікенд з дітками та інше.



«PEGAS Touristic» – 2-ий поверх ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського, 1 м. Луцьк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТРЦ ПортCity постійно розширює спектр послуг для своїх клієнтів і ось 2 серпня там відкрилась нова туристична агенція «PEGAS Touristic».Про це повідомляє адміністрація закладу.Турагенція «PEGAS Touristic» врахує побажання кожного клієнта та допоможе організувати відпочинок вигідно, комфортно, будь-коли і без зайвої тяганини: дівоча вечірка, відпочинок у компанії друзів, вікенд з дітками та інше.«PEGAS Touristic» – 2-ий поверх ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського, 1 м. Луцьк

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