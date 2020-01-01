Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
Станом на 9 ранку 4 серпня в Україні зафіксували 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 1061 новий випадок. Загалом провели 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.
Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 2848 випадків;
Волинська область — 4008 випадків;
Дніпропетровська область — 1459 випадків;
Донецька область — 903 випадки;
Житомирська область — 1967 випадків;
Закарпатська область — 5384 випадки;
Запорізька область — 851 випадок;
Івано-Франківська область — 5041 випадок;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8662 випадки;
Київська область — 3877 випадків;
Львівська область — 10067 випадків;
Луганська область — 130 випадків;
Миколаївська область — 648 випадків;
Одеська область — 3545 випадків;
Полтавська область — 466 випадків;
Рівненська область — 6355 випадків;
Сумська область — 560 випадків;
Тернопільська область — 3121 випадок;
Харківська область — 4093 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1200 випадків;
Чернівецька область — 6229 випадків;
Черкаська область — 955 випадків;
Чернігівська область — 909 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 2848 випадків;
Волинська область — 4008 випадків;
Дніпропетровська область — 1459 випадків;
Донецька область — 903 випадки;
Житомирська область — 1967 випадків;
Закарпатська область — 5384 випадки;
Запорізька область — 851 випадок;
Івано-Франківська область — 5041 випадок;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8662 випадки;
Київська область — 3877 випадків;
Львівська область — 10067 випадків;
Луганська область — 130 випадків;
Миколаївська область — 648 випадків;
Одеська область — 3545 випадків;
Полтавська область — 466 випадків;
Рівненська область — 6355 випадків;
Сумська область — 560 випадків;
Тернопільська область — 3121 випадок;
Харківська область — 4093 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1200 випадків;
Чернівецька область — 6229 випадків;
Черкаська область — 955 випадків;
Чернігівська область — 909 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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