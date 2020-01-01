вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59

Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Станом на 9 ранку 4 серпня в Україні зафіксували 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 1061 новий випадок. Загалом провели 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.

Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 2848 випадків;
Волинська область — 4008 випадків;
Дніпропетровська область — 1459 випадків;
Донецька область — 903 випадки;
Житомирська область — 1967 випадків;
Закарпатська область — 5384 випадки;
Запорізька область — 851 випадок;
Івано-Франківська область — 5041 випадок;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8662 випадки;
Київська область — 3877 випадків;
Львівська область — 10067 випадків;
Луганська область — 130 випадків;
Миколаївська область — 648 випадків;
Одеська область — 3545 випадків;
Полтавська область — 466 випадків;
Рівненська область — 6355 випадків;
Сумська область — 560 випадків;
Тернопільська область — 3121 випадок;
Харківська область — 4093 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1200 випадків;
Чернівецька область — 6229 випадків;
Черкаська область — 955 випадків;
Чернігівська область — 909 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду
03 серпень, 14:10
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
03 серпень, 12:23
У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
03 серпень, 12:02
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
Сьогодні, 10:27
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 4 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19 В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19
12 липень, 10:10
В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня
27 червень, 09:27
В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу
08 червень, 10:22
Ранок 5 червня: в Україні – 553 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 22 Ранок 5 червня: в Україні – 553 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 22
05 червень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
Сьогодні, 10:27
 0
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
 0
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
 0
У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8