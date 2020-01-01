Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59





Про це



Наразі коронавірусну хворобу виявили:



Вінницька область — 2848 випадків;

Волинська область — 4008 випадків;

Дніпропетровська область — 1459 випадків;

Донецька область — 903 випадки;

Житомирська область — 1967 випадків;

Закарпатська область — 5384 випадки;

Запорізька область — 851 випадок;

Івано-Франківська область — 5041 випадок;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8662 випадки;

Київська область — 3877 випадків;

Львівська область — 10067 випадків;

Луганська область — 130 випадків;

Миколаївська область — 648 випадків;

Одеська область — 3545 випадків;

Полтавська область — 466 випадків;

Рівненська область — 6355 випадків;

Сумська область — 560 випадків;

Тернопільська область — 3121 випадок;

Харківська область — 4093 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1200 випадків;

Чернівецька область — 6229 випадків;

Черкаська область — 955 випадків;

Чернігівська область — 909 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 9 ранку 4 серпня в Україні зафіксували 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 1061 новий випадок. Загалом провели 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.Вінницька область — 2848 випадків;Волинська область — 4008 випадків;Дніпропетровська область — 1459 випадків;Донецька область — 903 випадки;Житомирська область — 1967 випадків;Закарпатська область — 5384 випадки;Запорізька область — 851 випадок;Івано-Франківська область — 5041 випадок;Кіровоградська область — 711 випадків;м. Київ — 8662 випадки;Київська область — 3877 випадків;Львівська область — 10067 випадків;Луганська область — 130 випадків;Миколаївська область — 648 випадків;Одеська область — 3545 випадків;Полтавська область — 466 випадків;Рівненська область — 6355 випадків;Сумська область — 560 випадків;Тернопільська область — 3121 випадок;Харківська область — 4093 випадки;Херсонська область — 230 випадків;Хмельницька область — 1200 випадків;Чернівецька область — 6229 випадків;Черкаська область — 955 випадків;Чернігівська область — 909 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

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