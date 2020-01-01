вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня

У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
В селі Зелена Ковельського району 3 серпня горіла господарська споруда.

Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 14:33, а ліквідували о 14:58. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем, - пише управління ДСНС у Волинській області.

Також 3 серпня о 13:05 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної літньої кухні, господарської споруди у селі Ветли Любешівського району. Пожежу о 14:01 ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
Сьогодні, 10:27
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 4 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У волинському селі сталася пожежа в приватному господарстві У волинському селі сталася пожежа в приватному господарстві
31 липень, 19:18
У селі на Волині горів трансформатор У селі на Волині горів трансформатор
23 липень, 09:18
У селі на Волині через піч горіла господарська споруда, у іншому – діти підпалили сіно У селі на Волині через піч горіла господарська споруда, у іншому – діти підпалили сіно
21 липень, 09:06
За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів
15 липень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
Сьогодні, 10:27
 0
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
 0
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
 0
У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8