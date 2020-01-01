У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня





Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 14:33, а ліквідували о 14:58. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем, - пише управління ДСНС у Волинській області.



Також 3 серпня о 13:05 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної літньої кухні, господарської споруди у селі Ветли Любешівського району. Пожежу о 14:01 ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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