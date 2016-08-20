У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО





Ідеться про відомого равлика на будинку за адресою Романюка, 1, – пише видання



Равлик прикрашав фасад будівлі багато років. Останнім часом він все частіше страждав від рук вандалів, які залишали на роботі художника свої підписи балончиком. Зрештою, і сама будівля сильно пошкодилася від часу.



Ввечері у понеділок, 3 серпня там тривали роботи. Майстер знімав тиньк зі стіни. Чоловік розповів, що цей фасад є одним із тих, які міська рада відновлює у рамках спеціальної програми. Каже, що вже зовсім скоро будинок стане значно привабливішим, і буде тішити око лучан і гостей міста.



Поки ж від равлика залишилися кілька «острівців» ще не зачищеного тиньку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старому місті у Луцьку з фасаду будинку зникло графіті.Ідеться про відомого равлика на будинку за адресою Романюка, 1, – пише видання «Конкурент» Равлик прикрашав фасад будівлі багато років. Останнім часом він все частіше страждав від рук вандалів, які залишали на роботі художника свої підписи балончиком. Зрештою, і сама будівля сильно пошкодилася від часу.Ввечері у понеділок, 3 серпня там тривали роботи. Майстер знімав тиньк зі стіни. Чоловік розповів, що цей фасад є одним із тих, які міська рада відновлює у рамках спеціальної програми. Каже, що вже зовсім скоро будинок стане значно привабливішим, і буде тішити око лучан і гостей міста.Поки ж від равлика залишилися кілька «острівців» ще не зачищеного тиньку.

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