У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Старому місті у Луцьку з фасаду будинку зникло графіті.
Ідеться про відомого равлика на будинку за адресою Романюка, 1, – пише видання «Конкурент».
Равлик прикрашав фасад будівлі багато років. Останнім часом він все частіше страждав від рук вандалів, які залишали на роботі художника свої підписи балончиком. Зрештою, і сама будівля сильно пошкодилася від часу.
Ввечері у понеділок, 3 серпня там тривали роботи. Майстер знімав тиньк зі стіни. Чоловік розповів, що цей фасад є одним із тих, які міська рада відновлює у рамках спеціальної програми. Каже, що вже зовсім скоро будинок стане значно привабливішим, і буде тішити око лучан і гостей міста.
Поки ж від равлика залишилися кілька «острівців» ще не зачищеного тиньку.
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Ідеться про відомого равлика на будинку за адресою Романюка, 1, – пише видання «Конкурент».
Равлик прикрашав фасад будівлі багато років. Останнім часом він все частіше страждав від рук вандалів, які залишали на роботі художника свої підписи балончиком. Зрештою, і сама будівля сильно пошкодилася від часу.
Ввечері у понеділок, 3 серпня там тривали роботи. Майстер знімав тиньк зі стіни. Чоловік розповів, що цей фасад є одним із тих, які міська рада відновлює у рамках спеціальної програми. Каже, що вже зовсім скоро будинок стане значно привабливішим, і буде тішити око лучан і гостей міста.
Поки ж від равлика залишилися кілька «острівців» ще не зачищеного тиньку.
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