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У Сумах підлітки місяцями жорстоко знущались з 6-річного хлопчика

У Сумах підлітки місяцями жорстоко знущались з 6-річного хлопчика
Поліція Сум перекваліфікувала знущання сімох підлітків з 6-річного хлопчика впродовж кількох місяців із "хуліганства" на "зґвалтування", а все після втручання містян, які перекрили залізничні колії, щоб привернути увагу до подій і недостатньої дії правоохоронців щодо злочину.

У поліції заявили, що із підлітками і батьками неодноразово проводились бесіди і навіть були стягнуті штрафи з мами одного із юнаків. Однак він із своєю компанією ще від березня піддавали моральному і фізичному знущанню 6-річну дитину, відзнімали все на відео і викладали на YouTube, - пише видання 0542.ua.

На одному із відео видно, як дитину примушують їсти випорожнення собаки, на інших – змушують хлопчика сідати на деталь парасольки і пляшку.

Місцеві мешканці, які виходили на протест, також розповідали, що підліткова банда, що складається з 12-14 річних учнів місцевої школи № 16, тримає в страху весь район «Добровільний» в Сумах. Можуть нападати на дорослих, бити і обкрадати.

Після протестів поліції провела розслідування, опитала очевидців і учасників подій, а також переглянула відео. Наразі склали адміністративні протоколи на батьків всіх встановлених підлітків за статтею 184 про невиконання батьківських обов'язків Адміністративного кодексу України.

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Теги: Суми, підлітки, знущання
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