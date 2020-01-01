У Сумах підлітки місяцями жорстоко знущались з 6-річного хлопчика





У поліції заявили, що із підлітками і батьками неодноразово проводились бесіди і навіть були стягнуті штрафи з мами одного із юнаків. Однак він із своєю компанією ще від березня піддавали моральному і фізичному знущанню 6-річну дитину, відзнімали все на відео і викладали на YouTube, - пише видання



На одному із відео видно, як дитину примушують їсти випорожнення собаки, на інших – змушують хлопчика сідати на деталь парасольки і пляшку.



Місцеві мешканці, які виходили на протест, також розповідали, що підліткова банда, що складається з 12-14 річних учнів місцевої школи № 16, тримає в страху весь район «Добровільний» в Сумах. Можуть нападати на дорослих, бити і обкрадати.



Після протестів поліції провела розслідування, опитала очевидців і учасників подій, а також переглянула відео. Наразі склали адміністративні протоколи на батьків всіх встановлених підлітків за статтею 184 про невиконання батьківських обов'язків Адміністративного кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Сум перекваліфікувала знущання сімох підлітків з 6-річного хлопчика впродовж кількох місяців із "хуліганства" на "зґвалтування", а все після втручання містян, які перекрили залізничні колії, щоб привернути увагу до подій і недостатньої дії правоохоронців щодо злочину.У поліції заявили, що із підлітками і батьками неодноразово проводились бесіди і навіть були стягнуті штрафи з мами одного із юнаків. Однак він із своєю компанією ще від березня піддавали моральному і фізичному знущанню 6-річну дитину, відзнімали все на відео і викладали на YouTube, - пише видання 0542.ua. На одному із відео видно, як дитину примушують їсти випорожнення собаки, на інших – змушують хлопчика сідати на деталь парасольки і пляшку.Місцеві мешканці, які виходили на протест, також розповідали, що підліткова банда, що складається з 12-14 річних учнів місцевої школи № 16, тримає в страху весь район «Добровільний» в Сумах. Можуть нападати на дорослих, бити і обкрадати.Після протестів поліції провела розслідування, опитала очевидців і учасників подій, а також переглянула відео. Наразі склали адміністративні протоколи на батьків всіх встановлених підлітків за статтею 184 про невиконання батьківських обов'язків Адміністративного кодексу України.

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