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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня

Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19: 1 – смт Любешів, 1 – с. Лобна. Надійшли 8 негативних результатів: 2 – смт Любешів, 1 – с. Березна Воля, 1 – с. Бучин, 1 – с. Деревок, 1 – с. Нові Березичі, 2 – с. Гірки.

Одужали 11 жителів району: 9 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь та 1 – с. Нові Березичі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Судче, 1 – с. Лобна, 1 – с. Гірки, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Міжгайці та 1 – с. Березичі.

За весь період спостереження станом на 4 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 126 жителів Любешівського району:

Любешів – 53 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 11 (10 одужали);

Зарудчі – 9 (8 одужали);

Люб’язь – 8 (8 одужали);

Судче – 8 (1 одужала);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

В’язівне – 5 (5 одужали);

Проходи – 4 (2 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Великий Курінь – 1 (одужав);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1;

Міжгайці – 1;

Лобна - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 59 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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