Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня





Одужали 11 жителів району: 9 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь та 1 – с. Нові Березичі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Судче, 1 – с. Лобна, 1 – с. Гірки, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Міжгайці та 1 – с. Березичі.



За весь період спостереження станом на 4 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 126 жителів Любешівського району:



Любешів – 53 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;



Ветли – 11 (10 одужали);



Зарудчі – 9 (8 одужали);



Люб’язь – 8 (8 одужали);



Судче – 8 (1 одужала);



Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;



В’язівне – 5 (5 одужали);



Проходи – 4 (2 одужали);



Деревок – 4 (4 одужали);



Цир – 2, в тому числі 1 летальний;



Любешівська Воля – 2 (2 одужали);



Нові Березичі – 2 (2 одужали);



Щитинь – 2;



Дольськ – 2 (1 одужав);



Великий Курінь – 1 (одужав);



Залізниця - 1 (одужала);



Седлище – 1 (одужав);



Мукошин – 1;



Пожіг – 1;



Міжгайці – 1;



Лобна - 1.



Нагадаємо, що з

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