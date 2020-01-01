Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня
Сьогодні, 11:20
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19: 1 – смт Любешів, 1 – с. Лобна. Надійшли 8 негативних результатів: 2 – смт Любешів, 1 – с. Березна Воля, 1 – с. Бучин, 1 – с. Деревок, 1 – с. Нові Березичі, 2 – с. Гірки.
Одужали 11 жителів району: 9 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь та 1 – с. Нові Березичі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Судче, 1 – с. Лобна, 1 – с. Гірки, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Міжгайці та 1 – с. Березичі.
За весь період спостереження станом на 4 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 126 жителів Любешівського району:
Любешів – 53 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (10 одужали);
Зарудчі – 9 (8 одужали);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
Судче – 8 (1 одужала);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
В’язівне – 5 (5 одужали);
Проходи – 4 (2 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Великий Курінь – 1 (одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 1;
Лобна - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 59 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Одужали 11 жителів району: 9 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь та 1 – с. Нові Березичі, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Судче, 1 – с. Лобна, 1 – с. Гірки, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Міжгайці та 1 – с. Березичі.
За весь період спостереження станом на 4 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 126 жителів Любешівського району:
Любешів – 53 (37 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (10 одужали);
Зарудчі – 9 (8 одужали);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
Судче – 8 (1 одужала);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
В’язівне – 5 (5 одужали);
Проходи – 4 (2 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Великий Курінь – 1 (одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 1;
Лобна - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 59 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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