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На об’їзді Володимира-Волинського ремонтують дорогу

На об’їзді Володимира-Волинського ремонтують дорогу
Розпочали ремонт автодороги на об’їзді Володимира-Волинського.

Це ділянка автошляху Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква поблизу села Шистів, що веде в об’їзд міста Володимира-Волинського, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у facebook.

На так званій шистівській об’їзній поточний середній ремонт розпочався з фрезерування зношеного дорожнього покриття, взамін якого влаштують новий тришаровий дорожній одяг завтовшки 30 см.

Окрім того, відремонтують міст через річку Луга.

Зазначають, що відновлений об’їзд міста Володимира-Волинського, протяжністю 3,8 км, планують ввести в експлуатацію до жовтня нинішнього року.

У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.


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Теги: ремонт, дорога, Володимир
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