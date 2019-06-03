На об’їзді Володимира-Волинського ремонтують дорогу





Це ділянка автошляху Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква поблизу села Шистів, що веде в об’їзд міста Володимира-Волинського, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у facebook.



На так званій шистівській об’їзній поточний середній ремонт розпочався з фрезерування зношеного дорожнього покриття, взамін якого влаштують новий тришаровий дорожній одяг завтовшки 30 см.



Окрім того, відремонтують міст через річку Луга.



Зазначають, що відновлений об’їзд міста Володимира-Волинського, протяжністю 3,8 км, планують ввести в експлуатацію до жовтня нинішнього року.



У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочали ремонт автодороги на об’їзді Володимира-Волинського.Це ділянка автошляху Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква поблизу села Шистів, що веде в об’їзд міста Володимира-Волинського, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у facebook.На так званій шистівській об’їзній поточний середній ремонт розпочався з фрезерування зношеного дорожнього покриття, взамін якого влаштують новий тришаровий дорожній одяг завтовшки 30 см.Окрім того, відремонтують міст через річку Луга.Зазначають, що відновлений об’їзд міста Володимира-Волинського, протяжністю 3,8 км, планують ввести в експлуатацію до жовтня нинішнього року.У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

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