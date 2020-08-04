У лікарні від ускладнень коронавірусу помер волинянин





Про це



Повідомляють, пацієнт перебував у реанімаційному відділенні. Йому було 91 рік. Чоловік мав супутні захворювання.



За минулу добу одужало 7 людей.



Загалом станом на 10.00 год. 4 серпня у Нововолинську зареєстрували 249 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 203 людини одужали. 9 випадків летальні.



Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 14 пацієнтів, хворих на коронавірус: 5 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 5 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.



1 нововолинянка лікується у Луцьку. 31 житель Нововолинська отримує лікування амбулаторно.



За увесь період пандемії зробили 298 швидких тестів і взято 1530 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 519 аналізів та методом ІФА G – 202 аналізи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 11 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна людина померла.Про це йдеться на сайті Нововолинської міськради.Повідомляють, пацієнт перебував у реанімаційному відділенні. Йому було 91 рік. Чоловік мав супутні захворювання.За минулу добу одужало 7 людей.Загалом станом на 10.00 год. 4 серпня у Нововолинську зареєстрували 249 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 203 людини одужали. 9 випадків летальні.Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 14 пацієнтів, хворих на коронавірус: 5 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 5 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.1 нововолинянка лікується у Луцьку. 31 житель Нововолинська отримує лікування амбулаторно.За увесь період пандемії зробили 298 швидких тестів і взято 1530 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 519 аналізів та методом ІФА G – 202 аналізи.

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