У лікарні від ускладнень коронавірусу помер волинянин
Сьогодні, 11:58
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 11 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна людина померла.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Повідомляють, пацієнт перебував у реанімаційному відділенні. Йому було 91 рік. Чоловік мав супутні захворювання.
За минулу добу одужало 7 людей.
Загалом станом на 10.00 год. 4 серпня у Нововолинську зареєстрували 249 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 203 людини одужали. 9 випадків летальні.
Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 14 пацієнтів, хворих на коронавірус: 5 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 5 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.
1 нововолинянка лікується у Луцьку. 31 житель Нововолинська отримує лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 298 швидких тестів і взято 1530 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 519 аналізів та методом ІФА G – 202 аналізи.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Повідомляють, пацієнт перебував у реанімаційному відділенні. Йому було 91 рік. Чоловік мав супутні захворювання.
За минулу добу одужало 7 людей.
Загалом станом на 10.00 год. 4 серпня у Нововолинську зареєстрували 249 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 203 людини одужали. 9 випадків летальні.
Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 14 пацієнтів, хворих на коронавірус: 5 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 5 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.
1 нововолинянка лікується у Луцьку. 31 житель Нововолинська отримує лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 298 швидких тестів і взято 1530 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 519 аналізів та методом ІФА G – 202 аналізи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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