Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 12:30
У Волинській області, зокрема у Луцьку, спостерігається важка епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою.
Про це повідомив в коментарі Радіо НВ завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.
«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі — це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець.
За словами лікаря, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті».
«Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.
Станом на вівторок, 4 серпня, у Волинській області зафіксували понад 4 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
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Про це повідомив в коментарі Радіо НВ завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.
«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі — це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець.
За словами лікаря, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті».
«Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.
Станом на вівторок, 4 серпня, у Волинській області зафіксували понад 4 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
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