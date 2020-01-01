вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19

Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19
У Волинській області, зокрема у Луцьку, спостерігається важка епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив в коментарі Радіо НВ завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.

«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі — це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець.

За словами лікаря, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті».

«Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.

Станом на вівторок, 4 серпня, у Волинській області зафіксували понад 4 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Луцьк, лікар, епідситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У лікарні від ускладнень коронавірусу помер волинянин
Сьогодні, 11:58
Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 4 серпня
Сьогодні, 11:20
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукали чоловіка, який викрав авто у знайомого
Сьогодні, 12:40
18-річний хлопець за кермом авто скоїв аварію на Волині: травмувалось четверо людей
Сьогодні, 12:36
Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 12:30
На Київщині затримали педофіла, який розбещував 13-річного хлопчика
Сьогодні, 12:23
У лікарні від ускладнень коронавірусу помер волинянин
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19 Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
17 липень, 16:29
«З українськими лікарнями не порівняти»: лікар з Луцька розповів про італійські реалії боротьби з коронавірусом «З українськими лікарнями не порівняти»: лікар з Луцька розповів про італійські реалії боротьби з коронавірусом
22 квітень, 12:10
В ОДА запевняють, що лікаря, у якого виявили коронавірус після смерті, похоронили згідно з вимогами В ОДА запевняють, що лікаря, у якого виявили коронавірус після смерті, похоронили згідно з вимогами
31 березень, 13:51
У лікаря-гінеколога з Луцька після смерті виявили коронавірус У лікаря-гінеколога з Луцька після смерті виявили коронавірус
30 березень, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію
Сьогодні, 13:30
 0
Їхав з відчиненими дверима: на Волині вночі зловили п'яного водія
Сьогодні, 13:05
 0
У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині розшукали чоловіка, який викрав авто у знайомого
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8