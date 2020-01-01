Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19





Про це повідомив в коментарі Олег Яковенко.



«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі — це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець.



За словами лікаря, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті».



«Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.



Станом на вівторок, 4 серпня, у Волинській області зафіксували понад 4 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області, зокрема у Луцьку, спостерігається важка епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою.Про це повідомив в коментарі Радіо НВ завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі — це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець.За словами лікаря, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті».«Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.Станом на вівторок, 4 серпня, у Волинській областіінфікування коронавірусом.

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