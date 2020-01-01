вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18-річний хлопець за кермом авто скоїв аварію на Волині: травмувалось четверо людей

18-річний хлопець за кермом авто скоїв аварію на Волині: травмувалось четверо людей
На автодорозі поблизу села Оконськ Маневицького району 18-річний хлопець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження. Одного із пасажирів госпіталізували до лікарні, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Оконськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО
Сьогодні, 13:00
На Волині розшукали чоловіка, який викрав авто у знайомого
Сьогодні, 12:40
18-річний хлопець за кермом авто скоїв аварію на Волині: травмувалось четверо людей
Сьогодні, 12:36
Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 12:30
На Київщині затримали педофіла, який розбещував 13-річного хлопчика
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
02 серпень, 21:24
Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО
02 серпень, 03:37
На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води
02 серпень, 00:24
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
01 серпень, 00:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію
Сьогодні, 13:30
 0
Їхав з відчиненими дверима: на Волині вночі зловили п'яного водія
Сьогодні, 13:05
 0
У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині розшукали чоловіка, який викрав авто у знайомого
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8