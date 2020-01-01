18-річний хлопець за кермом авто скоїв аварію на Волині: травмувалось четверо людей





Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження. Одного із пасажирів госпіталізували до лікарні, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Оконськ Маневицького району 18-річний хлопець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження. Одного із пасажирів госпіталізували до лікарні, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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