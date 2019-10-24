На Волині розшукали чоловіка, який викрав авто у знайомого

Поліцейські розшукали жителя Нововолинська, який викрав транспортний засіб у свого знайомого.Учора, близько 08:00 години, до поліції звернувся 37-річний житель Нововолинська та повідомив про викрадення його автомобіля «ВАЗ-21063», йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Транспортний засіб був припаркований у дворі потерпілого. Співробітники кримінальної поліції зібрали всю необхідну інформацію та протягом доби встановили причетність до скоєння злочину 39-річного місцевого жителя.Зловмисник на викраденій автівці доїхав до Локачинського району, де закінчилося пальне. Автомобіль він покинув та повернувся у Нововолинськ. Оперативники сектору кримінальної поліції встановили місцезнаходження зловмисника та автомобіля. Транспортний засіб помістили на спецмайданчик Локачинського відділення поліції.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Триває слідство.