Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО





Про це



483 рослини снодійного маку виявили працівники сектору кримінальної поліції у Любомльському районі. Вирощувала заборонену рослину 52-річна місцева жителька на власній присадибній ділянці.



У Ратнівському районі цього ж дня правоохоронці зафіксували факт незаконного вирощування конопель на земельній ділянці, яка належить 23-річній ратнівчанці. Загальна кількість стебел – 15.



Все виявлене вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а за фактами вирощування заборонених рослин до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин) Кримінального кодексу України.



Поліцейські провели санкціонований обшук у 55-річного жителя Маневицького району та вилучили 17 рослин конопель. Це вже другий зафіксований факт незаконного вирощування нарковмісних рослин чоловіком. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рослини конопель та снодійного маку працівники поліції знайшли у трьох районах на Волині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.483 рослини снодійного маку виявили працівники сектору кримінальної поліції у Любомльському районі. Вирощувала заборонену рослину 52-річна місцева жителька на власній присадибній ділянці.У Ратнівському районі цього ж дня правоохоронці зафіксували факт незаконного вирощування конопель на земельній ділянці, яка належить 23-річній ратнівчанці. Загальна кількість стебел – 15.Все виявлене вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а за фактами вирощування заборонених рослин до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин) Кримінального кодексу України.Поліцейські провели санкціонований обшук у 55-річного жителя Маневицького району та вилучили 17 рослин конопель. Це вже другий зафіксований факт незаконного вирощування нарковмісних рослин чоловіком. Триває слідство.

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