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Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО

Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО
Рослини конопель та снодійного маку працівники поліції знайшли у трьох районах на Волині.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

483 рослини снодійного маку виявили працівники сектору кримінальної поліції у Любомльському районі. Вирощувала заборонену рослину 52-річна місцева жителька на власній присадибній ділянці.

У Ратнівському районі цього ж дня правоохоронці зафіксували факт незаконного вирощування конопель на земельній ділянці, яка належить 23-річній ратнівчанці. Загальна кількість стебел – 15.

Все виявлене вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а за фактами вирощування заборонених рослин до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин) Кримінального кодексу України.

Поліцейські провели санкціонований обшук у 55-річного жителя Маневицького району та вилучили 17 рослин конопель. Це вже другий зафіксований факт незаконного вирощування нарковмісних рослин чоловіком. Триває слідство.

Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО
Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО

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Теги: Волинь, нарковмісні рослини, поліція
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