На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію





Інцидент трапився вчора, 3 серпня, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



43-річний житель Рівненщини сподівався, що за 100 польських злотих йому не доведеться встановлювати додаток «Дій вдома» та перебувати на самоізоляції. Однак прикордонниця від хабаря відмовилася, проявивши нульову толерантність до корупційних проявів, та доповіла про даний факт встановленим порядком.



А от чоловіку довелося надавати пояснення співробітникам Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ягодин» громадянин, який повертався з Республіки Польща, запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну винагороду.Інцидент трапився вчора, 3 серпня, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.43-річний житель Рівненщини сподівався, що за 100 польських злотих йому не доведеться встановлювати додаток «Дій вдома» та перебувати на самоізоляції. Однак прикордонниця від хабаря відмовилася, проявивши нульову толерантність до корупційних проявів, та доповіла про даний факт встановленим порядком.А от чоловіку довелося надавати пояснення співробітникам Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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