вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію

На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію
В пункті пропуску «Ягодин» громадянин, який повертався з Республіки Польща, запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну винагороду.

Інцидент трапився вчора, 3 серпня, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

43-річний житель Рівненщини сподівався, що за 100 польських злотих йому не доведеться встановлювати додаток «Дій вдома» та перебувати на самоізоляції. Однак прикордонниця від хабаря відмовилася, проявивши нульову толерантність до корупційних проявів, та доповіла про даний факт встановленим порядком.

А от чоловіку довелося надавати пояснення співробітникам Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, прикордонники, хабар, самоізоляція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині дівчина впала з мотоцикла і травмувалась
Сьогодні, 14:03
На волинській митниці у пасажира автобуса знайшли наркотики
Сьогодні, 13:50
На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію
Сьогодні, 13:30
Їхав з відчиненими дверима: на Волині вночі зловили п'яного водія
Сьогодні, 13:05
У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Суд покарав нігерійця, який давав хабар луцькому прикордоннику Суд покарав нігерійця, який давав хабар луцькому прикордоннику
06 березень, 16:45
На «Ягодині» вилучили автомобільний причіп з підробленими документами На «Ягодині» вилучили автомобільний причіп з підробленими документами
19 червень, 14:20
На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО
16 червень, 12:08
На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО На «Ягодині» в багажнику автівки знайшли зброю. ФОТО
03 червень, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
У МОЗ розповіли, як область може вийти з «червоної» зони карантину
Сьогодні, 15:06
 0
У Волинській єпархії ПЦУ – новий підрозділ
Сьогодні, 15:03
 0
Розшукують 23-річного хлопця, який приїхав до родичів на Волинь і зник
Сьогодні, 14:21
 0
«Червона» карантинна зона: чи працюють дитячі садки у Луцьку
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8