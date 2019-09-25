На волинській митниці у пасажира автобуса знайшли наркотики

На кордоні з Польщею прикордонники Луцького загону попередили спробу незаконного переміщення наркотичних речовин.Інцидент трапився у ніч з 3 на 4 серпня, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Під час оформлення пасажирів автобуса, який слідував закордон через пункт пропуску «Ягодин», спрацював службовий собака. Прикордонники вирішили ретельніше перевірити подорожнього, на якого зреагував пес.В результаті спільного з митниками огляду у нашого співвітчизника було виявлено згорток паперу з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору. Наркотична речовина (попередньо марихуана), вагою 1,5 грама знаходилась у чоловіка в кишені.Прикордонники направили до компетентних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 305 ККУ. Виявлену речовину вилучили співробітники СБУ для проведення експертизи.