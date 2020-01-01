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На Волині дівчина впала з мотоцикла і травмувалась

На Волині дівчина впала з мотоцикла і травмувалась
В селі Старі Червища Камінь-Каширського району 22-річна жителька району під час руху впала із мотоцикла Viper під керуванням 37-річного жителя Любешівського району.

Автопригода сталась уніч на 3 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.

Дівчину госпіталізували до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.




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Теги: мотоцикл, аварія, дівчина
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