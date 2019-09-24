Розшукують 23-річного хлопця, який приїхав до родичів на Волинь і зник
Сьогодні, 14:21
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 23-річного Антона Городицького, жителя міста Вараш Рівненської області.
Зазначається, що чоловік перебував у рідних у селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району 16 травня 2020 року та з того часу його місцезнаходження досі невідоме, - інформує Вараський відділ поліції.
Прикмети: на зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке, очі карі. Був одягнений у теплу спортивну кофту сірого кольору, джинси синього кольору, туфлі чорного кольору, мав при собі рюкзак і сумку синього кольору з надписом «Nike».
Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцязнаходження зниклого, повідомити поліцію на спецлінію «102» або за номерами телефонів: 096 98 19 578, 03636 242 02.
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Зазначається, що чоловік перебував у рідних у селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району 16 травня 2020 року та з того часу його місцезнаходження досі невідоме, - інформує Вараський відділ поліції.
Прикмети: на зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке, очі карі. Був одягнений у теплу спортивну кофту сірого кольору, джинси синього кольору, туфлі чорного кольору, мав при собі рюкзак і сумку синього кольору з надписом «Nike».
Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцязнаходження зниклого, повідомити поліцію на спецлінію «102» або за номерами телефонів: 096 98 19 578, 03636 242 02.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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