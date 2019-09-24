Розшукують 23-річного хлопця, який приїхав до родичів на Волинь і зник

Поліцейські розшукують безвісти зниклого 23-річного, жителя міста Вараш Рівненської області.Зазначається, що чоловік перебував у рідних у селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району 16 травня 2020 року та з того часу його місцезнаходження досі невідоме, - інформує Вараський відділ поліції.на зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке, очі карі. Був одягнений у теплу спортивну кофту сірого кольору, джинси синього кольору, туфлі чорного кольору, мав при собі рюкзак і сумку синього кольору з надписом «Nike».Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцязнаходження зниклого, повідомити поліцію на спецлінію «102» або за номерами телефонів: 096 98 19 578, 03636 242 02.