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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 серпня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +24…+30. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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