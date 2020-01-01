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У ресторації «Брама» пропонують смачне морозиво «Mini Melts»*

У ресторації «Брама» пропонують смачне морозиво «Mini Melts»*
Лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама», аби скуштувати смачне морозиво «Mini Melts».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

У закладі зазначають, що морозиво виготовлене зі свіжого молока, вершків, соків та найсвіжіших інгредієнтів. Його готують при температурі -197°C за допомогою азоту та подають при -30°C.

- бабл-гам;
- банановий мікс;
- полуниця;
- манго;
- шоколад;
- лимон-лайм.

Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.

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Теги: морозиво, Брама
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