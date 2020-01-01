У ресторації «Брама» пропонують смачне морозиво «Mini Melts»*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



У закладі зазначають, що морозиво виготовлене зі свіжого молока, вершків, соків та найсвіжіших інгредієнтів. Його готують при температурі -197°C за допомогою азоту та подають при -30°C.



- бабл-гам;

- банановий мікс;

- полуниця;

- манго;

- шоколад;

- лимон-лайм.



Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.



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