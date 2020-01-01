Дитсадок у Ківерцівському районі планують відкрити до нового навчального року. ВІДЕО





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Варто наголосити, що дошкільний навчальний заклад входить в перелік об’єктів, що будуються на Волині в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість будівництва дитсадка становить 31 мільйон 320 тисяч гривень. Обсяг фінансування у 2020 році становить 22 мільйони гривень.



Наразі там тривають зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Уже облаштовані харчоблок та санвузли, встановлена уся сантехніка. Триває облаштування дитячих майданчиків на вулиці.



Будівництва нового дитячого садка чекали усі мешканці населеного пункту, а особливо батьки, які були змушені возити діток до дитячих садочків обласного центру чи навколишніх сіл. Завдяки програмі президента України, дітлахи матимуть змогу відвідувати дошкільний навчальний заклад європейського зразка.



До слова, згідно з картою проєкту у 2020-му році в рамках програми «Велике будівництво» у Волинській області сконцентрували увагу на будівництві 7-ми шкіл, 3-х дитсадків, 2-х шкільних спортзалів, 7-ми приймальних відділень лікарень та оновленні 82-х кілометрів місцевих доріг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво дитячого садка у селі Дачне Ківерцівського району на фінішній прямій. Завершити усі будівельні роботи та здати дошкільний заклад в експлуатацію планують до 1 вересня цього року.Про це повідомляє Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.Варто наголосити, що дошкільний навчальний заклад входить в перелік об’єктів, що будуються на Волині в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість будівництва дитсадка становить 31 мільйон 320 тисяч гривень. Обсяг фінансування у 2020 році становить 22 мільйони гривень.Наразі там тривають зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Уже облаштовані харчоблок та санвузли, встановлена уся сантехніка. Триває облаштування дитячих майданчиків на вулиці.Будівництва нового дитячого садка чекали усі мешканці населеного пункту, а особливо батьки, які були змушені возити діток до дитячих садочків обласного центру чи навколишніх сіл. Завдяки програмі президента України, дітлахи матимуть змогу відвідувати дошкільний навчальний заклад європейського зразка.До слова, згідно з картою проєкту у 2020-му році в рамках програми «Велике будівництво» у Волинській області сконцентрували увагу на будівництві 7-ми шкіл, 3-х дитсадків, 2-х шкільних спортзалів, 7-ми приймальних відділень лікарень та оновленні 82-х кілометрів місцевих доріг.

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