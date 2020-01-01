Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень

Альоні Сірець, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали понад 167 тисяч гривень на протез.



Про це на своїй сторінці у facebook написав її чоловік Анатолій Сірець.



Нагадаємо, що нещодавно лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук написав у на своїй сторінці у facebook про



"В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - писав лікар.



Реквізити для допомоги в ПриватБанку: 4149 4991 3359 8910 Сірець Альона Володимирівна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річній дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали понад 167 тисяч гривень на протез.Про це на своїй сторінці у facebook написав її чоловікНагадаємо, що нещодавно лікар Волинської обласної клінічної лікарнінаписав у на своїй сторінці у facebook про дівчину, якій провели 5 блоків хімії з приводу остеобластоми лівого стегна і ампутували ліву ногу разом з пухлиною. "В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - писав лікар.

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