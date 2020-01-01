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Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень

Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень
25-річній дівчині з Волині Альоні Сірець, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали понад 167 тисяч гривень на протез.

Про це на своїй сторінці у facebook написав її чоловік Анатолій Сірець.

Нагадаємо, що нещодавно лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Пісачук написав у на своїй сторінці у facebook про дівчину, якій провели 5 блоків хімії з приводу остеобластоми лівого стегна і ампутували ліву ногу разом з пухлиною.

"В сім’ї з 6-місячною дитиною немає стабільного доходу і там де вони проживають немає підприємств де можна заробити ці вкрай необхідні кошти, виживають як можуть. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для протезування лівої ноги Альони", - писав лікар.

Реквізити для допомоги в ПриватБанку: 4149 4991 3359 8910 Сірець Альона Володимирівна.


Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень

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Теги: допомога, гроші, лікування, протез, дівчина
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