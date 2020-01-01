Більше 20 працівників фабрики гофротари на Волині захворіли на COVID-19

За минулу добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 11 нових випадків коронавірусної хвороби, більшість з яких виявили на ТзОВ «Володимирська фабрики гофротари».Про це йдеться на сайті мерії.За словами завідувачки Нововолинським міськрайонним відділом ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», на фабриці зареєстрували 23 випадки коронавірусу. Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні.На підприємстві працює 105 осіб. Під медичним спостереженням знаходиться більше ста контактних людей. Це переважно працівники фабрики гофротари, а також члени їхніх сімей. Керівник підприємства, якого запросили на засідання, не прийшов, посилаючись на зайнятість.За результатами обговорення вирішили створити робочу групу, до складу якої увійдуть представники Держспоживслужби, відділу праці, санепідемстанції, Центру первинної медико-санітарної допомоги та інших служб. Ця група проведе рейди на предмет дотримання протиепідемічних заходів на ТзОВ «Володимирська фабрики гофротари».