Помер онкохворий школяр з Луцька, який боровся із важкою недугою
Сьогодні, 16:28
Помер онкохворий Марк Бадалян з Луцька, який тривалий час боровся із пухлиною.
Про це у Facebook написала волинська волонтерка Інна Голдованська.
"Наш Марк тепер янгол...Хвороба виявилась сильнішою... Від свого імені і від імені всіх волонтерів групи "Допомогти Марку", дякуємо кожній людині, хто допомагав боротись хлопчику за життя", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.
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Про це у Facebook написала волинська волонтерка Інна Голдованська.
"Наш Марк тепер янгол...Хвороба виявилась сильнішою... Від свого імені і від імені всіх волонтерів групи "Допомогти Марку", дякуємо кожній людині, хто допомагав боротись хлопчику за життя", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцькі школярі зібрали кошти для онкохворого підлітка
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