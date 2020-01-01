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Помер онкохворий школяр з Луцька, який боровся із важкою недугою

Помер онкохворий школяр з Луцька, який боровся із важкою недугою
Помер онкохворий Марк Бадалян з Луцька, який тривалий час боровся із пухлиною.

Про це у Facebook написала волинська волонтерка Інна Голдованська.

"Наш Марк тепер янгол...Хвороба виявилась сильнішою... Від свого імені і від імені всіх волонтерів групи "Допомогти Марку", дякуємо кожній людині, хто допомагав боротись хлопчику за життя", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.


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Теги: смерть, хвороба, Марк Бадалян
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