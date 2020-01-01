Чи штрафує поліція луцьких перевізників за роботу у «червоній» зоні. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Сьогодні, 4 серпня, виїхали у рейс 140 автобусів та 42 тролейбуси. У поліції повідомляють: нікого ще не штрафували.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного Волині".
Припинити рух громадського транспорту у місті мали б з 3-го серпня, згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС.
"Всі транспортні засоби працюють, якоїсь інформації про накладення фінансових санкцій, складення протоколів у мене немає", - каже начальник міського управління транспорту.
Як розповів один із луцьких перевізників Микола Макарчук, напередодні його маршрутки не вийшли у рейс через попередження від поліції про відповідальність за роботу у "червоній" зоні.
"Сьогодні вийшло 13-ть на 9-ий маршрут і 10-ть на 3-й маршрут. Вчора у мене вже половина машин після обіду працювали", - каже перевізник.
Волинські поліцейські ще не складали протоколів за порушення правил карантину на перевізників ні вчора, ні сьогодні. Про це розповіла речниця обласного управління поліції Ольга Бузулук.
"Чесно кажучи, штрафами хворобу цю не вилікуєш. Просто так до адміністративної відповідальності нікого не притягуватимуть. Ми бачимо, що все працює. Але, головне, щоб люди дотримувались тих самих вимог, як і раніше", - каже Ольга Бузулук.
Зі слів речниці, сьогодні патрульні зупиняють автобуси, аби перевірити, чи всі пасажири дотримуються правил карантину, зокрема їдуть у масках. Поки правоохоронці дотримуються профілактичних протиепідемічних заходів.
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Про це йдеться у сюжеті "Суспільного Волині".
Припинити рух громадського транспорту у місті мали б з 3-го серпня, згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС.
"Всі транспортні засоби працюють, якоїсь інформації про накладення фінансових санкцій, складення протоколів у мене немає", - каже начальник міського управління транспорту.
Як розповів один із луцьких перевізників Микола Макарчук, напередодні його маршрутки не вийшли у рейс через попередження від поліції про відповідальність за роботу у "червоній" зоні.
"Сьогодні вийшло 13-ть на 9-ий маршрут і 10-ть на 3-й маршрут. Вчора у мене вже половина машин після обіду працювали", - каже перевізник.
Волинські поліцейські ще не складали протоколів за порушення правил карантину на перевізників ні вчора, ні сьогодні. Про це розповіла речниця обласного управління поліції Ольга Бузулук.
"Чесно кажучи, штрафами хворобу цю не вилікуєш. Просто так до адміністративної відповідальності нікого не притягуватимуть. Ми бачимо, що все працює. Але, головне, щоб люди дотримувались тих самих вимог, як і раніше", - каже Ольга Бузулук.
Зі слів речниці, сьогодні патрульні зупиняють автобуси, аби перевірити, чи всі пасажири дотримуються правил карантину, зокрема їдуть у масках. Поки правоохоронці дотримуються профілактичних протиепідемічних заходів.
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