Розшукують волинянина, який скоїв низку злочинів

Віктора Вікторовича Рудуся.



Чоловік є уродженцем та жителем міста Рожище. Його підозрюють у вчиненні низки злочинів, а саме, в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб, та у перевищенні влади або службових повноважень, - пише ГУНП у Волинській області.



Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка, просять повідомити співробітникам поліції. Телефони: 0685844011 або 102.









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