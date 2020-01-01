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Розшукують волинянина, який скоїв низку злочинів

Розшукують волинянина, який скоїв низку злочинів
На Волині розшукують 38-річного Віктора Вікторовича Рудуся.

Чоловік є уродженцем та жителем міста Рожище. Його підозрюють у вчиненні низки злочинів, а саме, в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб, та у перевищенні влади або службових повноважень, - пише ГУНП у Волинській області.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка, просять повідомити співробітникам поліції. Телефони: 0685844011 або 102.




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Теги: Віктор Рудусь, розшук
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