Замок Любарта закрили для туристів через посилення карантину





Про це розповів Віктор Баюк.



На браму повісили об'яву, що замок не працює через постанову Кабміну. Туристів в середину не пускають.



У замку дослухалися до рішення уряду та обласної державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, не працюватимуть до п’ятниці, 7 серпня.

"На вихідні, можливо, відновимо роботу", - каже заступник директора Державного історико-культурного заповідника Віктор Баюк.



Наталія Костюк - туристка з Польщі. Разом із сім'єю приїхала до Луцька. Жінка хотіла показати донці Луцький замок. Разом з чоловіком була тут 17 років тому. "Просто шкода, що замок для відвідувачів закрили", - каже туристка.



Зазвичай, у будні замок щодня відвідує більш як сто туристів, - розповіла Тетяна, працівниця Луцького замку. Через посилення карантину заповідник втрачає фінансові надходження.



Колектив історико-культурного заповідника під час посилення карантину працює. Зокрема, працівники займаються організаціями виставок та написанням наукових робіт. Розповів заступник директора Віктор Баюк.

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