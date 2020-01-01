На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
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У селі Заріччя на трасі між Нововолинськом та Володимиром-Волинським трапилась ДТП за участю двох авто.
Аварія сталася 4-го серпня близько 17:00, пише "Буг".
В аварії зіштовхнулись автівки Audi А6 та Renault Meganе. Удар був такої сили, що Renault відкинуло з дороги на приватне обійстя.
Як розповіли на місці журналістам БУГу, Audi їхала зі сторони Нововолинська до Володимира-Волинського та почала маневр обгону. За нею був автомобіль Renault. Перший автомобіль різко затормозив, а другому – не було куди діватись, він врізався в Audi, внаслідок чого його відкинуло з дороги.
Внаслідок ДТП в Audi побитий задній бампер, у Renault – пошкоджені капот та праве крило.
На місці працює поліція, в аварії ніхто не постраждав.
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Аварія сталася 4-го серпня близько 17:00, пише "Буг".
В аварії зіштовхнулись автівки Audi А6 та Renault Meganе. Удар був такої сили, що Renault відкинуло з дороги на приватне обійстя.
Як розповіли на місці журналістам БУГу, Audi їхала зі сторони Нововолинська до Володимира-Волинського та почала маневр обгону. За нею був автомобіль Renault. Перший автомобіль різко затормозив, а другому – не було куди діватись, він врізався в Audi, внаслідок чого його відкинуло з дороги.
Внаслідок ДТП в Audi побитий задній бампер, у Renault – пошкоджені капот та праве крило.
На місці працює поліція, в аварії ніхто не постраждав.
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