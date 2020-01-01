вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО

На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
У селі Заріччя на трасі між Нововолинськом та Володимиром-Волинським трапилась ДТП за участю двох авто.

Аварія сталася 4-го серпня близько 17:00, пише "Буг".

В аварії зіштовхнулись автівки Audi А6 та Renault Meganе. Удар був такої сили, що Renault відкинуло з дороги на приватне обійстя.

Як розповіли на місці журналістам БУГу, Audi їхала зі сторони Нововолинська до Володимира-Волинського та почала маневр обгону. За нею був автомобіль Renault. Перший автомобіль різко затормозив, а другому – не було куди діватись, він врізався в Audi, внаслідок чого його відкинуло з дороги.

Внаслідок ДТП в Audi побитий задній бампер, у Renault – пошкоджені капот та праве крило.

На місці працює поліція, в аварії ніхто не постраждав.

На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, аварія, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку на Волині не буде світла 5 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
Сьогодні, 18:47
Директор підприємства на Волині відшкодував державі понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 18:19
Замок Любарта закрили для туристів через посилення карантину
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули. ФОТО
02 серпень, 03:37
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
30 липень, 19:30
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
29 липень, 22:30
У місті на Волині «мерс» в'їхав у яму на місці ремонту дороги У місті на Волині «мерс» в'їхав у яму на місці ремонту дороги
29 липень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
Волинянка вирощувала майже пів тисячі рослин снодійного маку у себе на городі. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку на Волині не буде світла 5 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО
Сьогодні, 18:47
 0
Директор підприємства на Волині відшкодував державі понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8