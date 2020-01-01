На Волині зіткнулися два легковики: від удару одне авто відкинуло на приватне подвір'я. ФОТО





Аварія сталася 4-го серпня близько 17:00, пише



В аварії зіштовхнулись автівки Audi А6 та Renault Meganе. Удар був такої сили, що Renault відкинуло з дороги на приватне обійстя.



Як розповіли на місці журналістам БУГу, Audi їхала зі сторони Нововолинська до Володимира-Волинського та почала маневр обгону. За нею був автомобіль Renault. Перший автомобіль різко затормозив, а другому – не було куди діватись, він врізався в Audi, внаслідок чого його відкинуло з дороги.



Внаслідок ДТП в Audi побитий задній бампер, у Renault – пошкоджені капот та праве крило.



На місці працює поліція, в аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заріччя на трасі між Нововолинськом та Володимиром-Волинським трапилась ДТП за участю двох авто.Аварія сталася 4-го серпня близько 17:00, пише "Буг" В аварії зіштовхнулись автівки Audi А6 та Renault Meganе. Удар був такої сили, що Renault відкинуло з дороги на приватне обійстя.Як розповіли на місці журналістам БУГу, Audi їхала зі сторони Нововолинська до Володимира-Волинського та почала маневр обгону. За нею був автомобіль Renault. Перший автомобіль різко затормозив, а другому – не було куди діватись, він врізався в Audi, внаслідок чого його відкинуло з дороги.Внаслідок ДТП в Audi побитий задній бампер, у Renault – пошкоджені капот та праве крило.На місці працює поліція, в аварії ніхто не постраждав.

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