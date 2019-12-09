На Волині далекобійники перекривали міжнародну трасу. ВІДЕО





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Водії розповідають, минулого тижня вже влаштовували акцію протесту.



"Тоді місцева влада обіцяла навести порядок. Але порядку і досі нема", - каже далекобійник Чернігова Володимир Єгорченко.



Головна вимога протестувальників: встановлення контролю над чергою для перетину кордону. "Щоб всі стояли в черзі, крім вантажівок з вантажем, який швидко псується та небезпечних вантажів. Для решти — єдина черга", - розповідає далекобійник.



Також водії просять облаштувати туалети та смітники на узбіччі дороги та прискорити митне оформлення.



Зі слів виконувача обов'язків начальника митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейна, українська сторона щоденно радиться з колегами-поляками, щоб зменшити термін очікування в черзі далекобійників. Станом на 4 серпня у черзі стоять 450 вантажних автомобілів.



"На час карантину у них не працюють ні зелений, ні червоний пас. Всі заїжджають на вантажну смугу. Тому створюються черги. Щоб ви собі розуміли: ми беремо 100 машин. А поляки 190-210" - каже виконувач обов'язків начальника митного посту.



Орієнтовно о 18:00 3-го серпня рух транспорту на митному переході “Ягодин” розблокували як на в’їзд, так і на виїзд. Якщо вимоги далекобійників не виконають до наступного тижня, кажуть водії, знову влаштують акцію протесту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятикілометрова черга з вантажівок утворилася напередодні, 3 серпня, біля пункту пропуску "Ягодин". Далекобійники на 4 години перекрили рух транспорту, вимагали належного облаштування пункту пропуску та упорядкування черги.Про це повідомляє "Суспільне Волині".Водії розповідають, минулого тижня вже влаштовували акцію протесту."Тоді місцева влада обіцяла навести порядок. Але порядку і досі нема", - каже далекобійник Чернігова Володимир Єгорченко.Головна вимога протестувальників: встановлення контролю над чергою для перетину кордону. "Щоб всі стояли в черзі, крім вантажівок з вантажем, який швидко псується та небезпечних вантажів. Для решти — єдина черга", - розповідає далекобійник.Також водії просять облаштувати туалети та смітники на узбіччі дороги та прискорити митне оформлення.Зі слів виконувача обов'язків начальника митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейна, українська сторона щоденно радиться з колегами-поляками, щоб зменшити термін очікування в черзі далекобійників. Станом на 4 серпня у черзі стоять 450 вантажних автомобілів."На час карантину у них не працюють ні зелений, ні червоний пас. Всі заїжджають на вантажну смугу. Тому створюються черги. Щоб ви собі розуміли: ми беремо 100 машин. А поляки 190-210" - каже виконувач обов'язків начальника митного посту.Орієнтовно о 18:00 3-го серпня рух транспорту на митному переході “Ягодин” розблокували як на в’їзд, так і на виїзд. Якщо вимоги далекобійників не виконають до наступного тижня, кажуть водії, знову влаштують акцію протесту.

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