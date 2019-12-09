На Волині далекобійники перекривали міжнародну трасу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:42
Десятикілометрова черга з вантажівок утворилася напередодні, 3 серпня, біля пункту пропуску "Ягодин". Далекобійники на 4 години перекрили рух транспорту, вимагали належного облаштування пункту пропуску та упорядкування черги.
Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Водії розповідають, минулого тижня вже влаштовували акцію протесту.
"Тоді місцева влада обіцяла навести порядок. Але порядку і досі нема", - каже далекобійник Чернігова Володимир Єгорченко.
Головна вимога протестувальників: встановлення контролю над чергою для перетину кордону. "Щоб всі стояли в черзі, крім вантажівок з вантажем, який швидко псується та небезпечних вантажів. Для решти — єдина черга", - розповідає далекобійник.
Також водії просять облаштувати туалети та смітники на узбіччі дороги та прискорити митне оформлення.
Зі слів виконувача обов'язків начальника митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейна, українська сторона щоденно радиться з колегами-поляками, щоб зменшити термін очікування в черзі далекобійників. Станом на 4 серпня у черзі стоять 450 вантажних автомобілів.
"На час карантину у них не працюють ні зелений, ні червоний пас. Всі заїжджають на вантажну смугу. Тому створюються черги. Щоб ви собі розуміли: ми беремо 100 машин. А поляки 190-210" - каже виконувач обов'язків начальника митного посту.
Орієнтовно о 18:00 3-го серпня рух транспорту на митному переході “Ягодин” розблокували як на в’їзд, так і на виїзд. Якщо вимоги далекобійників не виконають до наступного тижня, кажуть водії, знову влаштують акцію протесту.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Водії розповідають, минулого тижня вже влаштовували акцію протесту.
"Тоді місцева влада обіцяла навести порядок. Але порядку і досі нема", - каже далекобійник Чернігова Володимир Єгорченко.
Головна вимога протестувальників: встановлення контролю над чергою для перетину кордону. "Щоб всі стояли в черзі, крім вантажівок з вантажем, який швидко псується та небезпечних вантажів. Для решти — єдина черга", - розповідає далекобійник.
Також водії просять облаштувати туалети та смітники на узбіччі дороги та прискорити митне оформлення.
Зі слів виконувача обов'язків начальника митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейна, українська сторона щоденно радиться з колегами-поляками, щоб зменшити термін очікування в черзі далекобійників. Станом на 4 серпня у черзі стоять 450 вантажних автомобілів.
"На час карантину у них не працюють ні зелений, ні червоний пас. Всі заїжджають на вантажну смугу. Тому створюються черги. Щоб ви собі розуміли: ми беремо 100 машин. А поляки 190-210" - каже виконувач обов'язків начальника митного посту.
Орієнтовно о 18:00 3-го серпня рух транспорту на митному переході “Ягодин” розблокували як на в’їзд, так і на виїзд. Якщо вимоги далекобійників не виконають до наступного тижня, кажуть водії, знову влаштують акцію протесту.
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