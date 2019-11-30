У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО





Аварія за участю легковика і евакуатора трапилася 4 серпня близько 17.00.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



З їхніх слів, на дорозі не розминулися евакуатор і легковик Volkswagen.



У результаті автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. До прикладу, у легковика – подряпина на дверях.



На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Чорновола в Луцьку.Аварія за участю легковика і евакуатора трапилася 4 серпня близько 17.00.Про це повідомили очевидці.З їхніх слів, на дорозі не розминулися евакуатор і легковик Volkswagen.У результаті автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. До прикладу, у легковика – подряпина на дверях.На місці події працювала патрульна поліція.

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