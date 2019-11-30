У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО
Сьогодні, 19:51
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Чорновола в Луцьку.
Аварія за участю легковика і евакуатора трапилася 4 серпня близько 17.00.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, на дорозі не розминулися евакуатор і легковик Volkswagen.
У результаті автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. До прикладу, у легковика – подряпина на дверях.
На місці події працювала патрульна поліція.
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Аварія за участю легковика і евакуатора трапилася 4 серпня близько 17.00.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, на дорозі не розминулися евакуатор і легковик Volkswagen.
У результаті автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. До прикладу, у легковика – подряпина на дверях.
На місці події працювала патрульна поліція.
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