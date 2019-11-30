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У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО

У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Чорновола в Луцьку.

Аварія за участю легковика і евакуатора трапилася 4 серпня близько 17.00.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, на дорозі не розминулися евакуатор і легковик Volkswagen.

У результаті автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. До прикладу, у легковика – подряпина на дверях.

На місці події працювала патрульна поліція.

У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, евакуатор
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