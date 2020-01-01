Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО





Аварія сталася у вівторок, 4 липня, на об'їзній дорозі. Про це інформує



Внаслідок удару два буси отримали значні механічні ушкодження. Один злетів у кювет. Деталі – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцьке трапилась дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася у вівторок, 4 липня, на об'їзній дорозі. Про це інформує ІА "Конкурент" Внаслідок удару два буси отримали значні механічні ушкодження. Один злетів у кювет. Деталі – згодом.

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