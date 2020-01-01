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Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО

Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО
У селі Прилуцьке трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася у вівторок, 4 липня, на об'їзній дорозі. Про це інформує ІА "Конкурент".

Внаслідок удару два буси отримали значні механічні ушкодження. Один злетів у кювет. Деталі – згодом.

Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО
Поблизу Луцька зіткнулись два мікроавтобуси. ФОТО


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Теги: Прилуцьке, аварія, мікроавтобус
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