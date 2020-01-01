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5 серпня на Волині: гортаючи календар

5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко (на фото).

Також день народження святкують радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб, крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.

Також день народження 5 серпня у екс-футболіста "Волині", найкращого бомбардира клубу Андрія Федецького, професора, завідувача Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні Андрія Ягенського.

Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.

Бажаємо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку у житті.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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