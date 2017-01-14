У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд
Сьогодні, 21:34
У лікарні у Рожищі призупинили проведення медоглядів.
Про це пише Район.Медицина.
У Рожищенській центральній районній лікарні призупинили проведення профілактичних оглядів, за винятком медоглядів абітурієнтів.
Профогляди не проводять з 1 по 19 серпня.
Проведення профілактичних медоглядів призупинили у зв'язку з плановим відпуском лікарів-спеціалістів.
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Про це пише Район.Медицина.
У Рожищенській центральній районній лікарні призупинили проведення профілактичних оглядів, за винятком медоглядів абітурієнтів.
Профогляди не проводять з 1 по 19 серпня.
Проведення профілактичних медоглядів призупинили у зв'язку з плановим відпуском лікарів-спеціалістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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