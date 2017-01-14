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У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд

У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд
У лікарні у Рожищі призупинили проведення медоглядів.

Про це пише Район.Медицина.

У Рожищенській центральній районній лікарні призупинили проведення профілактичних оглядів, за винятком медоглядів абітурієнтів.
Профогляди не проводять з 1 по 19 серпня.

Проведення профілактичних медоглядів призупинили у зв'язку з плановим відпуском лікарів-спеціалістів.

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Теги: Рожище, лікарня, медогляд
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