У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд





Про це пише



У Рожищенській центральній районній лікарні призупинили проведення профілактичних оглядів, за винятком медоглядів абітурієнтів.

Профогляди не проводять з 1 по 19 серпня.



Проведення профілактичних медоглядів призупинили у зв'язку з плановим відпуском лікарів-спеціалістів.

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