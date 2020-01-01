На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО





Про це інформує



Чоловіки у нетверезому стані з’ясовували відносини. За викликом свідків на місце прибули правоохоронці, а також “швидка”.



На порушників склали протоколи за ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го серпня близько 19:00 у Нововолинську на вулиці Нововолинській трапилася бійка. Очевидці викликали поліцію.Про це інформує БУГ Чоловіки у нетверезому стані з’ясовували відносини. За викликом свідків на місце прибули правоохоронці, а також “швидка”.На порушників склали протоколи за ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння).

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