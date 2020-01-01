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На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО

На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО
4-го серпня близько 19:00 у Нововолинську на вулиці Нововолинській трапилася бійка. Очевидці викликали поліцію.

Про це інформує БУГ.

Чоловіки у нетверезому стані з’ясовували відносини. За викликом свідків на місце прибули правоохоронці, а також “швидка”.

На порушників склали протоколи за ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння).

На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО
На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО
На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО

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Теги: розбірки, п'яні чоловіки, поліція, медики, Нововолинськ
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