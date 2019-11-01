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Розбійний напад на валютника в Нововолинську: грабіжників взяли під варту

Розбійний напад на валютника в Нововолинську: грабіжників взяли під варту
Трьох нападників, які викрали у мешканця Нововолинська барсетку з грішми, взяли під варту.

Трьох мешканців Житомирської області, яких підозрюють у розбої, взяли під варту на 60 діб без права застави, повідомляє прокуратура Волині.

Нагадаємо, 2-го серпня на центральному ринку в чоловіка викрали барсетку з грішми.

Тоді двоє нападників, застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, пограбували валютника. У барсетці було близько мільйона гривень (230 тис. грн, 10 тис. доларів США, 11 тис. євро, 25 тис. польських злотих). Нападники втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова.

Правоохоронці затримали авто у Рівненській області.

Під час затримання 50-річний раніше судимий за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.

І йому, і його спільникам – 48-річному раніше судимому та 24-річному не судимому жителям Житомирщини – повідомлили про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України).

У вівторок, 4 серпня суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав для підозрюваних запобіжний захід у виді тримання під вартою.


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Теги: пограбування, Нововолинськ, валютчик, прокуратура, тримання під вартою
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