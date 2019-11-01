Розбійний напад на валютника в Нововолинську: грабіжників взяли під варту
Сьогодні, 22:25
Трьох нападників, які викрали у мешканця Нововолинська барсетку з грішми, взяли під варту.
Трьох мешканців Житомирської області, яких підозрюють у розбої, взяли під варту на 60 діб без права застави, повідомляє прокуратура Волині.
Нагадаємо, 2-го серпня на центральному ринку в чоловіка викрали барсетку з грішми.
Тоді двоє нападників, застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, пограбували валютника. У барсетці було близько мільйона гривень (230 тис. грн, 10 тис. доларів США, 11 тис. євро, 25 тис. польських злотих). Нападники втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова.
Правоохоронці затримали авто у Рівненській області.
Під час затримання 50-річний раніше судимий за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.
І йому, і його спільникам – 48-річному раніше судимому та 24-річному не судимому жителям Житомирщини – повідомлили про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України).
У вівторок, 4 серпня суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав для підозрюваних запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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Трьох мешканців Житомирської області, яких підозрюють у розбої, взяли під варту на 60 діб без права застави, повідомляє прокуратура Волині.
Нагадаємо, 2-го серпня на центральному ринку в чоловіка викрали барсетку з грішми.
Тоді двоє нападників, застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, пограбували валютника. У барсетці було близько мільйона гривень (230 тис. грн, 10 тис. доларів США, 11 тис. євро, 25 тис. польських злотих). Нападники втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова.
Правоохоронці затримали авто у Рівненській області.
Під час затримання 50-річний раніше судимий за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.
І йому, і його спільникам – 48-річному раніше судимому та 24-річному не судимому жителям Житомирщини – повідомлили про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України).
У вівторок, 4 серпня суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав для підозрюваних запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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