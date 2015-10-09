Потужний вибух у порту Бейрута зруйнував усе в радіусі 4 кілометрів, повідомляють про 3 тисячі поранених. ВІДЕО





У місті вибило усі вікна у радіусі 10 кілометрів від епіцентру вибуху, інформують



Місцеві мешканці у соцмережі викладають наслідки руйнувань у Бейруті.



Вибух було видно з будь-якої точки міста.



Версії вибуху у Бейруті

Спершу з’явилась інформація про вибух у порту корабля, який віз піротехніку або військову вибухівку. Але влада Лівану спростувала цю заяву та заявила, що вибухнув склад хімікатів.



"Там не було феєрверків, це все небезпечні вибухові речовини, які конфіскували та зберігали тут багато років", – заявив глава Генеральної безпеки генерал Абас Ібрагім.





Водночас місцеві ЗМІ заявили, що спалахнув спершу склад піротехніки та феєрверків. Після першого вибуху пройшло п’ять хвилин і вогонь перекинувся на склад з нітратами, які були конфісковані кілька місяців тому.



Постраждалі від вибуху у Бейруті

Від вибуху у порту Бейрута загинуло щонайменше 10 людей, заявив глава Генеральної безпеки генерал Абас Ібрагім. За даними Червоного Хреста, поранених понад 3 тисячі.



У лікарні помер травмований вибухом Самі Жмайель – генеральний секретар ліванської партії Аль-Катаїб.



Наслідки вибуху у Бейруті

Вибух у порту Бейрута зруйнував усі будівлі у радіусі чотирьох кілометрів від місця вибуху. Шибки винесло по всьому місту. Також вибухова хвиля пошкодила вуличні накриття у кафе та навіть поперекидала автомобілі.





Знищена резиденція колишнього прем’єр-міністра Рафіка Харірі. Його вбили у 2005 році, після цього вона стала музеєм.



Внаслідок вибуху постраждало російське посольство у Лівані. Вибухова хвиля також пошкодила амбасаду Казахстану.



Також постраждав пасажирський літак Санкт-Петербург – Красноярськ – у нього тріснуло скло. Чому літак летів через Близький Схід – невідомо.



Ліванська влада 5 серпня оголосила траурним днем.



Про допомогу Лівану вже заявила Туреччина та інші арабські країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 серпня у порту міста Бейрут пролунав вибух, який сколихнув все місто. Вибухова хвиля знищила припортовий район.У місті вибило усі вікна у радіусі 10 кілометрів від епіцентру вибуху, інформують Факти Місцеві мешканці у соцмережі викладають наслідки руйнувань у Бейруті.Вибух було видно з будь-якої точки міста.Спершу з’явилась інформація про вибух у порту корабля, який віз піротехніку або військову вибухівку. Але влада Лівану спростувала цю заяву та заявила, що вибухнув склад хімікатів."Там не було феєрверків, це все небезпечні вибухові речовини, які конфіскували та зберігали тут багато років", – заявив глава Генеральної безпеки генералВодночас місцеві ЗМІ заявили, що спалахнув спершу склад піротехніки та феєрверків. Після першого вибуху пройшло п’ять хвилин і вогонь перекинувся на склад з нітратами, які були конфісковані кілька місяців тому.Від вибуху у порту Бейрута загинуло щонайменше 10 людей, заявив глава Генеральної безпеки генерал. За даними Червоного Хреста, поранених понад 3 тисячі.У лікарні помер травмований вибухом– генеральний секретар ліванської партії Аль-Катаїб.Вибух у порту Бейрута зруйнував усі будівлі у радіусі чотирьох кілометрів від місця вибуху. Шибки винесло по всьому місту. Також вибухова хвиля пошкодила вуличні накриття у кафе та навіть поперекидала автомобілі.Знищена резиденція колишнього прем’єр-міністра Рафіка Харірі. Його вбили у 2005 році, після цього вона стала музеєм.Внаслідок вибуху постраждало російське посольство у Лівані. Вибухова хвиля також пошкодила амбасаду Казахстану.Також постраждав пасажирський літак Санкт-Петербург – Красноярськ – у нього тріснуло скло. Чому літак летів через Близький Схід – невідомо.Ліванська влада 5 серпня оголосила траурним днем.Про допомогу Лівану вже заявила Туреччина та інші арабські країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію