Найкращі луцькі школярі отримуватимуть стипендію впродовж навчального року





Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 3 серпня, під час позачергового засідання Луцькради, пише



Учні отримуватимуть 300 гривень щомісяця у період з 1 вересеня по 31 травня.



Студницький Матвій Андрійович - учень 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);



Соколова Тетяна Ігорівна - учениця 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);



Драбант Софія Віталіївна - учениця 10-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);



Ткаченко Ольга Миколаївна - учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);



Приймак Аріана Юріївна - учениця 10-М класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);



Кравчук Володимир Володимирович - учень 11-В класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);



Ходаківський Єгор Олександрович - учень 11-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)



Ткач Анна Андріївна - учениця 6-І класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);



Романюк Дарія Андріївна - учениця 9-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);



Жумик Тетяна Вікторівна - учениця 6-В класу КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);



Побережний Валерій Володимирович - учень 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);



Семенова Соломія Олександрівна - учениця 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);



Лопоха Ольга Василівна - учениця 9-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);



Щурук Анна Георгіївна - учениця 8-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);



Кльоц Софія Андріївна - учениця 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);



Солтисюк Дмитро Андрійович - учень 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);



Недошитко Ксенія Сергіївна - учениця 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);



Королюк Єлизавета Володимирівна - учениця 2-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);



Метельська Софія Олександрівна - учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);



Денисова Яна Юріївна - учениця 10-В класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);



Камінський Роман Ігорович - учень 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);



Данилюк Анна Сергіївна - учениця 9-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді призначили 22 щорічні іменні стипендії кращим вихованцям закладів загальної середньої освіти.Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 3 серпня, під час позачергового засідання Луцькради, пише ІА "Конкурент" Учні отримуватимуть 300 гривень щомісяця у період з 1 вересеня по 31 травня.- учень 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);- учениця 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);- учениця 10-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);- учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);- учениця 10-М класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);- учень 11-В класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);- учень 11-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)- учениця 6-І класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);- учениця 9-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);- учениця 6-В класу КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);- учень 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);- учениця 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);- учениця 9-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);- учениця 8-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);- учениця 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);- учень 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);- учениця 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);- учениця 2-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);- учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);- учениця 10-В класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);- учень 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);- учениця 9-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).

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