Найкращі луцькі школярі отримуватимуть стипендію впродовж навчального року
04 серпень, 23:35
У Луцькій міській раді призначили 22 щорічні іменні стипендії кращим вихованцям закладів загальної середньої освіти.
Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 3 серпня, під час позачергового засідання Луцькради, пише ІА "Конкурент".
Учні отримуватимуть 300 гривень щомісяця у період з 1 вересеня по 31 травня.
Студницький Матвій Андрійович - учень 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);
Соколова Тетяна Ігорівна - учениця 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);
Драбант Софія Віталіївна - учениця 10-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);
Ткаченко Ольга Миколаївна - учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);
Приймак Аріана Юріївна - учениця 10-М класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);
Кравчук Володимир Володимирович - учень 11-В класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);
Ходаківський Єгор Олександрович - учень 11-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)
Ткач Анна Андріївна - учениця 6-І класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);
Романюк Дарія Андріївна - учениця 9-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);
Жумик Тетяна Вікторівна - учениця 6-В класу КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);
Побережний Валерій Володимирович - учень 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);
Семенова Соломія Олександрівна - учениця 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);
Лопоха Ольга Василівна - учениця 9-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);
Щурук Анна Георгіївна - учениця 8-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);
Кльоц Софія Андріївна - учениця 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);
Солтисюк Дмитро Андрійович - учень 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);
Недошитко Ксенія Сергіївна - учениця 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);
Королюк Єлизавета Володимирівна - учениця 2-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);
Метельська Софія Олександрівна - учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);
Денисова Яна Юріївна - учениця 10-В класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);
Камінський Роман Ігорович - учень 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);
Данилюк Анна Сергіївна - учениця 9-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).
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Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 3 серпня, під час позачергового засідання Луцькради, пише ІА "Конкурент".
Учні отримуватимуть 300 гривень щомісяця у період з 1 вересеня по 31 травня.
Студницький Матвій Андрійович - учень 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);
Соколова Тетяна Ігорівна - учениця 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);
Драбант Софія Віталіївна - учениця 10-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);
Ткаченко Ольга Миколаївна - учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);
Приймак Аріана Юріївна - учениця 10-М класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);
Кравчук Володимир Володимирович - учень 11-В класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);
Ходаківський Єгор Олександрович - учень 11-А класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)
Ткач Анна Андріївна - учениця 6-І класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);
Романюк Дарія Андріївна - учениця 9-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);
Жумик Тетяна Вікторівна - учениця 6-В класу КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);
Побережний Валерій Володимирович - учень 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);
Семенова Соломія Олександрівна - учениця 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);
Лопоха Ольга Василівна - учениця 9-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);
Щурук Анна Георгіївна - учениця 8-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);
Кльоц Софія Андріївна - учениця 11-А класу КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);
Солтисюк Дмитро Андрійович - учень 11-Б класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);
Недошитко Ксенія Сергіївна - учениця 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);
Королюк Єлизавета Володимирівна - учениця 2-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);
Метельська Софія Олександрівна - учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);
Денисова Яна Юріївна - учениця 10-В класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);
Камінський Роман Ігорович - учень 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);
Данилюк Анна Сергіївна - учениця 9-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).
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