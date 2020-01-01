До календаря обов’язкових щеплень хочуть внести ще одну вакцинацію





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, пише



“Незважаючи на пандемію, ми робимо всі заходи для додаткового розширення Календаря щеплень і розширення переліку інфекційних хвороб, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики”, – сказав Ляшко.



Зокрема, у червні, зазначив він, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я включити до Національного календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції.



“31 липня Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з протидії вакцинокерованим інфекціям розглянув зазначену пропозицію, а також розглянув звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів, і включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції”, – повідомив Ляшко.



Він пояснив, що така вакцинація проводитиметься тричі: перші два щеплення – у перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя.



“Ми визначили вікову групу, ми визначили коефіцієнт охоплення. І наразі будемо проводити перемовини з Міністерством фінансів України для того, щоб включити в Державний бюджет 2020 року кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена до Національного календаря щеплень. І розпочнемо вакцинувати, починаючи з січня 2022 року”, – сказав урядовець.



За даними



Пневмокок є причиною небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріемія та сепсіс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2022 року до Національного календаря щеплень включать вакцинацію проти пневмококу. Ця вакцинація проводитиметься тричі: перші два щеплення – у перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Українипід час брифінгу, пише УНІАН “Незважаючи на пандемію, ми робимо всі заходи для додаткового розширення Календаря щеплень і розширення переліку інфекційних хвороб, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики”, – сказав Ляшко.Зокрема, у червні, зазначив він, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я включити до Національного календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції.“31 липня Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з протидії вакцинокерованим інфекціям розглянув зазначену пропозицію, а також розглянув звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів, і включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції”, – повідомив Ляшко.Він пояснив, що така вакцинація проводитиметься тричі: перші два щеплення – у перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя.“Ми визначили вікову групу, ми визначили коефіцієнт охоплення. І наразі будемо проводити перемовини з Міністерством фінансів України для того, щоб включити в Державний бюджет 2020 року кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена до Національного календаря щеплень. І розпочнемо вакцинувати, починаючи з січня 2022 року”, – сказав урядовець.За даними Центру громадського здоров'я пневмококова інфекція – одна з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Згідно з оцінками ВООЗ, щороку у світі реєструєть 1,6 мільйонів летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань, близько 50% з них – серед дітей до 5 років.Пневмокок є причиною небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріемія та сепсіс.

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