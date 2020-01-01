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Через «червону» карантинну зону десятки туристів скасували бронювання у луцьких готелях. ВІДЕО

Через «червону» карантинну зону десятки туристів скасували бронювання у луцьких готелях. ВІДЕО
Через те, що Луцьк із 3 серпня опинився у "червоній" епідеміологічній зоні готелі та хостели зазнали фінансових втрат.

Десятки туристів скасували попередні бронювання на проживання, - розповіла Суспільному менеджерка одного з готелів Ірина Каліщук.

Згідно з рішенням державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 серпня хостели та готелі у Луцьку мали б зачинитися. Через оскарження Луцькрадою рішення комісії більшість закладів відпочинку та громадського харчування продовжують працювати.

В одному з готелів Луцька у вівторок, 4 серпня, очікували на приїзд спортсменів-легкоатлетів, але змагання скасували.

"Усі бронювання, які були – скасували, бо люди не можуть добратися. Забронювали майже весь готель, але броні зняли", - каже менеджерка готелю Ірина Каліщук.

В управлінні туризму Луцька кажуть: щороку обласний центр відвідує майже 150 тисяч туристів. Від початку карантину їх значно менше.

"У мене не замовкав телефон вчора, бо дзвонили з інших міст, туроператори, які запланували подорожі груп на цей тиждень. І не знали, що робити", - каже начальниця управління туризму Катерина Теліпська.


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Теги: готель, бронювання, карантин, червона зона
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