Через «червону» карантинну зону десятки туристів скасували бронювання у луцьких готелях. ВІДЕО





Десятки туристів скасували попередні бронювання на проживання, - розповіла Ірина Каліщук.



Згідно з рішенням державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 серпня хостели та готелі у Луцьку мали б зачинитися. Через оскарження Луцькрадою рішення комісії більшість закладів відпочинку та громадського харчування продовжують працювати.



В одному з готелів Луцька у вівторок, 4 серпня, очікували на приїзд спортсменів-легкоатлетів, але змагання скасували.



"Усі бронювання, які були – скасували, бо люди не можуть добратися. Забронювали майже весь готель, але броні зняли", - каже менеджерка готелю Ірина Каліщук.



В управлінні туризму Луцька кажуть: щороку обласний центр відвідує майже 150 тисяч туристів. Від початку карантину їх значно менше.



"У мене не замовкав телефон вчора, бо дзвонили з інших міст, туроператори, які запланували подорожі груп на цей тиждень. І не знали, що робити", - каже начальниця управління туризму Катерина Теліпська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через те, що Луцьк із 3 серпня опинився у "червоній" епідеміологічній зоні готелі та хостели зазнали фінансових втрат.Десятки туристів скасували попередні бронювання на проживання, - розповіла Суспільному менеджерка одного з готелівЗгідно з рішенням державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 серпня хостели та готелі у Луцьку мали б зачинитися. Через оскарження Луцькрадою рішення комісії більшість закладів відпочинку та громадського харчування продовжують працювати.В одному з готелів Луцька у вівторок, 4 серпня, очікували на приїзд спортсменів-легкоатлетів, але змагання скасували."Усі бронювання, які були – скасували, бо люди не можуть добратися. Забронювали майже весь готель, але броні зняли", - каже менеджерка готелю Ірина Каліщук.В управлінні туризму Луцька кажуть: щороку обласний центр відвідує майже 150 тисяч туристів. Від початку карантину їх значно менше."У мене не замовкав телефон вчора, бо дзвонили з інших міст, туроператори, які запланували подорожі груп на цей тиждень. І не знали, що робити", - каже начальниця управління туризму

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