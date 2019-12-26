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У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше

У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
В обласному центрі Волині п’яний водій «Volkswagen Transporter», якого зупинили патрульні, хотів відкупитися за п’ять тисяч гривень. Натомість чоловік заплатить штраф у понад 10 тис. грн за спробу дачі хабара.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА "Волинські новини".

Так, 8 травня близько 1 години ночі патрульні на вулиці Ківерцівській помітили автомобіль «Volkswagen Transporter», водій якого порушив ПДР.

Зупинивши авто, правоохоронці виявили водія з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти освідування, однак той відмовився. Тож патрульні хотіли оформити йому адміністративне порушення у службовому автомобілі. Натомість водій, аби вирішити це питання, запропонував патрульним п’ять тисяч гривень, щоб його не притягували до адміністративної відповідальності.

Коли справу передали до суду водій уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, відповідно до якої він заплатить штраф - 10 тисяч 200 гривень.

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Теги: п'яний водій, поліція, патрульна, хабар, суд, штраф
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