На Волині інвестор хоче втілити проєкт на п'ять мільйонів євро

Алла Гонтар провела зустріч з представниками ТОВ «ОПОС».



Зустріч відбулася 3 серпня. Про це інформують на



Директор товариства Микола Вержбицький висловив намір реалізувати інвестиційний проєкт на території Ківерцівського району.



Суть проєкту – будівництво логістично-складського комплексу холодильного типу потужністю від 2000 тон одночасного зберігання, будівництво м'ясо-розділочного цеху для первинної переробки охолодженої м'ясної сировини та молочного цеху для переробки власної молочної сировини та виготовлення готових молочних продуктів. Загалом, сума інвестицій складатиме близько п'ять мільйонів євро.



«Ми зобов’язані максимально скористатись можливостями залучення інвестицій в економіку району та сприяти реалізації проєкту, адже це дасть можливість створення нових робочих місць, водночас, зростанню рівня оплати праці і загалом якості життя населення», – зауважила Алла Гонтар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Ківерцівської райдержадміністраціїпровела зустріч з представниками ТОВ «ОПОС».Зустріч відбулася 3 серпня. Про це інформують на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.Директор товариствависловив намір реалізувати інвестиційний проєкт на території Ківерцівського району.Суть проєкту – будівництво логістично-складського комплексу холодильного типу потужністю від 2000 тон одночасного зберігання, будівництво м'ясо-розділочного цеху для первинної переробки охолодженої м'ясної сировини та молочного цеху для переробки власної молочної сировини та виготовлення готових молочних продуктів. Загалом, сума інвестицій складатиме близько п'ять мільйонів євро.«Ми зобов’язані максимально скористатись можливостями залучення інвестицій в економіку району та сприяти реалізації проєкту, адже це дасть можливість створення нових робочих місць, водночас, зростанню рівня оплати праці і загалом якості життя населення», – зауважила Алла Гонтар.

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