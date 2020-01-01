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На Волині інвестор хоче втілити проєкт на п'ять мільйонів євро

На Волині інвестор хоче втілити проєкт на п'ять мільйонів євро
Голова Ківерцівської райдержадміністрації Алла Гонтар провела зустріч з представниками ТОВ «ОПОС».

Зустріч відбулася 3 серпня. Про це інформують на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.

Директор товариства Микола Вержбицький висловив намір реалізувати інвестиційний проєкт на території Ківерцівського району.

Суть проєкту – будівництво логістично-складського комплексу холодильного типу потужністю від 2000 тон одночасного зберігання, будівництво м'ясо-розділочного цеху для первинної переробки охолодженої м'ясної сировини та молочного цеху для переробки власної молочної сировини та виготовлення готових молочних продуктів. Загалом, сума інвестицій складатиме близько п'ять мільйонів євро.

«Ми зобов’язані максимально скористатись можливостями залучення інвестицій в економіку району та сприяти реалізації проєкту, адже це дасть можливість створення нових робочих місць, водночас, зростанню рівня оплати праці і загалом якості життя населення», – зауважила Алла Гонтар.

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Теги: Ківерцівський район, інвестиція, проєкт
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