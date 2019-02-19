Стало відомо, скільки боргують волиняни за комунальні послуги





Рівень сплати становив 104,3% до нарахованої суми – повідомляє головне управління статистики у Волинській області.



На кінець червня волиняни заборгували 359,8 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 145,8 мільйона – за постачання теплової енергії та гарячої води, 92,4 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 49,7 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,4 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 11,2 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-червні волиняни сплатили за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 1,9 мільярда гривень.Рівень сплати становив 104,3% до нарахованої суми – повідомляє головне управління статистики у Волинській області.На кінець червня волиняни заборгували 359,8 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 145,8 мільйона – за постачання теплової енергії та гарячої води, 92,4 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 49,7 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,4 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 11,2 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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