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Стало відомо, скільки боргують волиняни за комунальні послуги

Стало відомо, скільки боргують волиняни за комунальні послуги
У січні-червні волиняни сплатили за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 1,9 мільярда гривень.

Рівень сплати становив 104,3% до нарахованої суми – повідомляє головне управління статистики у Волинській області.

На кінець червня волиняни заборгували 359,8 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 145,8 мільйона – за постачання теплової енергії та гарячої води, 92,4 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 49,7 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,4 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 11,2 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Теги: комуналка, борг
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