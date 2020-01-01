У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*
Сьогодні, 10:44
У торгівельно-розважальному центрі «ПортCity» запускають масштабну акцію – шопінг-марафон, де можна виграти крутий образ від організаторів.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Зібрати власний стильний образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Опублікувати фото свого луку із чеком на власних сторінках у соціальних мережах (Facebook та Instagram), обов’язково додати хештег #шопінг_марафон_ПортCity та лишити відмітку ТРЦ.;
3. Збирати лайки із 30 липня по 30 серпня
Образ із найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ «ПортCity».
«Порадуй себе просто зараз - мерщій відправляйся на шопінг», – пише адміністрація закладу.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Зібрати власний стильний образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Опублікувати фото свого луку із чеком на власних сторінках у соціальних мережах (Facebook та Instagram), обов’язково додати хештег #шопінг_марафон_ПортCity та лишити відмітку ТРЦ.;
3. Збирати лайки із 30 липня по 30 серпня
Образ із найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ «ПортCity».
«Порадуй себе просто зараз - мерщій відправляйся на шопінг», – пише адміністрація закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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