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У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*

У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*
У торгівельно-розважальному центрі «ПортCity» запускають масштабну акцію – шопінг-марафон, де можна виграти крутий образ від організаторів.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Для участі потрібно виконати декілька простих умов:

1. Зібрати власний стильний образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Опублікувати фото свого луку із чеком на власних сторінках у соціальних мережах (Facebook та Instagram), обов’язково додати хештег #шопінг_марафон_ПортCity та лишити відмітку ТРЦ.;
3. Збирати лайки із 30 липня по 30 серпня

Образ із найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ «ПортCity».

«Порадуй себе просто зараз - мерщій відправляйся на шопінг», – пише адміністрація закладу.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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