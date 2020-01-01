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Потужний вибух у Бейруті: кількість жертв зросла

Потужний вибух у Бейруті: кількість жертв зросла
Станом на ранок 5 серпня кількість жертв вибуху в столиці Лівану Бейруті досягло позначки в 100 людей. Понад 4 тисячі людей поранені.

Про це повідомляє CTV News, посилаючись на дані ліванського Червоного Хреста, - пише УНІАН.

Передбачається, що число жертв може ще зрости. Причина вибуху як і раніше незрозуміла, але за своєю руйнівною силою його можна порівняти з землетрусом. Зазначається, що це найпотужніший вибух в історії міста, який пережив громадянську війну 1975-1990 років, конфліктує з Ізраїлем і періодично страждає від терактів.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня, в ліванському Бейруті прогримів потужний вибух. У мережі миттєво почали поширювати відео з місця події.


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Теги: Бейрут, вибух
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