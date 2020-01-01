Потужний вибух у Бейруті: кількість жертв зросла





Про це повідомляє CTV News, посилаючись на дані ліванського Червоного Хреста, - пише



Передбачається, що число жертв може ще зрости. Причина вибуху як і раніше незрозуміла, але за своєю руйнівною силою його можна порівняти з землетрусом. Зазначається, що це найпотужніший вибух в історії міста, який пережив громадянську війну 1975-1990 років, конфліктує з Ізраїлем і періодично страждає від терактів.



Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня,





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