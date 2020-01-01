Три смерті та 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 5 серпня
Сьогодні, 10:45
За останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 15, Луцький район – 6, Любешівський район – 10, Маневицький район – 9, м.Нововолинськ – 6, Іваничівський район – 1, Ковельський район - 4, Любомльський район – 4, Ківерцівський район – 1.
Одужало за добу 87 осіб. Три випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м. Нововолинськ, Ківерцівського та Любешівського районів).
Загалом, станом на 5 серпня в області зареєстрували 4064 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2945 осіб. 88 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 998 випадків, в т.ч. 19 летальних;
• Луцький район – 385 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 445 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 268 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 256 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 75 випадків;
• Горохівський район – 181 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 161 випадок, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 136 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 58 випадків;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 22 663 особи. В тому числі за останню добу обстежили 280 осіб.
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Одужало за добу 87 осіб. Три випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м. Нововолинськ, Ківерцівського та Любешівського районів).
Загалом, станом на 5 серпня в області зареєстрували 4064 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2945 осіб. 88 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 998 випадків, в т.ч. 19 летальних;
• Луцький район – 385 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 445 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 268 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 256 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 75 випадків;
• Горохівський район – 181 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 161 випадок, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 136 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 58 випадків;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 22 663 особи. В тому числі за останню добу обстежили 280 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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