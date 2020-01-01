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На Волині вимагають скасувати невигідну держзакупівлю на ремонт школи вартістю понад 2 мільйони

На Волині вимагають скасувати невигідну держзакупівлю на ремонт школи вартістю понад 2 мільйони
Прокуратура Волинської області звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби та Зарічанської сільської ради Володимир-Волинського району до господарського товариства, вимагаючи визнати недійсними результати торгів та договір підряду на суму понад 2,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що орган місцевого самоврядування за наслідками відкритих торгів у травні 2020 року уклав з підприємством договір на проведення робіт з капітального ремонту фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня» в селі Суходоли Володимир-Волинського району.

Проте процедуру закупівлі провели із порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі», – вважають у прокуратурі, адже з пропозицій, які надійшли для участі в електронних торгах, вибрали на понад 450 тис грн дорожчу від найбільш економічно вигідної, що призведе до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів.

Окрім того, тендерна пропозиція переможця торгів не відповідала умовам тендерної документації, адже підприємство не підтвердило досвід виконання аналогічних договорів та наявність працівників відповідної спеціальності.

Втрутившись у ситуацію, у суді прокурори вимагатимуть визнати результати торгів та договір підряду недійсними.

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Теги: прокуратура, Волинь, тендер, ремонт школи, гроші
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