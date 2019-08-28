У ставку на Волині травмувався молодий чоловік





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Подія трапилася вчора, 4 серпня, близько 15 години. Як стало відомо, чоловік, 1988 року народження, місцевий житель міста Ковеля, під час купання в ставку пірнув у воду та вдарився.



Чоловіка госпіталізували у лікарню з діагнозом внутрішньо черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом хребців хребта.



Наразі він знаходиться на лікуванні в Ковельській центральній районній лікарні.



Головне фото - ілюстративне.

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