У ставку на Волині травмувався молодий чоловік
Сьогодні, 11:33
У місті Ковелі травмувався молодий чоловік, стрибнувши у водойму.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 4 серпня, близько 15 години. Як стало відомо, чоловік, 1988 року народження, місцевий житель міста Ковеля, під час купання в ставку пірнув у воду та вдарився.
Чоловіка госпіталізували у лікарню з діагнозом внутрішньо черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом хребців хребта.
Наразі він знаходиться на лікуванні в Ковельській центральній районній лікарні.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 4 серпня, близько 15 години. Як стало відомо, чоловік, 1988 року народження, місцевий житель міста Ковеля, під час купання в ставку пірнув у воду та вдарився.
Чоловіка госпіталізували у лікарню з діагнозом внутрішньо черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом хребців хребта.
Наразі він знаходиться на лікуванні в Ковельській центральній районній лікарні.
Головне фото - ілюстративне.
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