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Луцькі військові отримали відремонтований винищувач

Луцькі військові отримали відремонтований винищувач
Літак МіГ-29, який модернізували на Львівському авіаремонтному заводі, передали до 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна, що дислокується у Луцьку.

Про це Суспільному розповіла прес-офіцерка повітряного командування «Захід» Олександра Качмар.

Винищувач поповнив авіаційний флот бригади до Дня Повітряних Сил.

На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню авіоніку. Міжремонтний ресурс відремонтованого МіГ-29 становить 8 років, із можливістю його продовження до 12 років.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, це саме ті винищувачі, які окупанти понищили в Криму в 2014-му.

"Тепер, після ремонту, відновлення та модернізації один за одним стають до строю, аби дати відсіч агресору", - йдеться в повідомленні Повітряних Сил.


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Теги: луцькі військові, винищувач
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