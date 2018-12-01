Луцькі військові отримали відремонтований винищувач





Про це Олександра Качмар.



Винищувач поповнив авіаційний флот бригади до Дня Повітряних Сил.



На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню авіоніку. Міжремонтний ресурс відремонтованого МіГ-29 становить 8 років, із можливістю його продовження до 12 років.



Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, це саме ті винищувачі, які окупанти понищили в Криму в 2014-му.



"Тепер, після ремонту, відновлення та модернізації один за одним стають до строю, аби дати відсіч агресору", - йдеться в повідомленні Повітряних Сил.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літак МіГ-29, який модернізували на Львівському авіаремонтному заводі, передали до 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна, що дислокується у Луцьку.Про це Суспільному розповіла прес-офіцерка повітряного командування «Захід»Винищувач поповнив авіаційний флот бригади до Дня Повітряних Сил.На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню авіоніку. Міжремонтний ресурс відремонтованого МіГ-29 становить 8 років, із можливістю його продовження до 12 років.Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, це саме ті винищувачі, які окупанти понищили в Криму в 2014-му."Тепер, після ремонту, відновлення та модернізації один за одним стають до строю, аби дати відсіч агресору", - йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію