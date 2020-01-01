Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».1. 09:00 - 17:00с. Орані2. 09:00 - 17:00с. Новини, вул.: Сільська3. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинький, вул.: Кобзарська, М.БогуславкиВимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-17:00смт. Іваничі, вул. Луцька, вул. Зелена.2. 9:30-16:30с. Низкиничі, вул. А. Кисіля3 КТП-151к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Романюк с. Кропивщина (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада УПЦКіверцівське сільське споживче товариствоФОП Міщук Олександр Васильович КТП-430 с.Човницявул.А.Кравчука, вул.Зарічна,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-290 12:00-14:00КТП-290 с. ЛичаниКТП-290 с. Личанивул. Визволителів, буд. (парні) 2-18 вул. Старина, буд. 1,3,4,8,10-15,17,19,21,23,25,27,29 вул. Крупського, буд. 1-9,11,153 ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 09:00-17:00КТП-398ФОП Ковальчук Світлана АнатолівнаПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Чечотка Василь КузьмовичВідділ культуриЦуманське ВУЖКГДВТП "Волиньфармпостач" КТП-398вул.Жовтнева, смт.Цуманьвул.Грушевського,12,13,19,23,24,25,29,31,34-78/парні/, вул.ГрушевськогоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 - 17:00с.Кисилин: Церква, медпункт. с.Кисилин вул. 40-р Перемоги, Набережна2. 9:00 – 17:00с.Линів: буд.культури с.Линів вул. Центральна1. ТП-325ІІ-СШ РУ-0,4 кВМонтаж обліку 13:30-17:00 Гуртожиток Дружби народів, 6Ремонт взуття бульв. Дружби Народів, 6, 8.1. 9:00-17:00Церква с.Гаразджас. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка.1.9:00-17:00Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"ур.Ладанка2. КТП-317 9:00-17:00 Школа с.МасловецьМедичний пункт с. МасловецьМагазин с.МасловецьБібліотека с.Масловець с.МасловецьВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ, Л-28-02 до ЛР-15. 10:00-18:00КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).КТП-469.КТП-279, с. Оконськ - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль", ТзОВ фірма "Журавлина", УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-522.КТП-16 - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск), смт. Маневичівул. Мохова,вул. Східна 11-24,вул. Крилова,вул. Яблунева,вул. І. Богуна.місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. Т-1, Т-2 в ТП-92 9:00-17:00 ЦТП №1, Аптека Рута, АТС м.НововолинськМікрорайон 15-й, Буд. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 сТристень(повністю) с.Доросині, СВК "Батьківщина" телятник, корівник, кормоцех пилорама,тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, ФОП Вавренчук Р.В. ФОП Побережнюк Т.М. ФОП Корнійчук Н.А.(магазини)с.Кияж( школа) с.Ворончин(ФАП), СВК «Маяк» пилорама с.Доросині,вул.Фріда,Шкільна,Миру,Л.Українки, с.Кияж,вул.Набережна, Тиха,Миру с.Ворончин, вул.Шкільна .Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка,.Воробйова, Озерна, Шкільна.Незалежності8 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 ФОП Клімішин Л.О. Ющук І.М. (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна,.Першотравнева.Молодіжна9 ПЛ-0,4кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка1. 10:00 - 16:00Школа, Лікарня,Тракторна Бригада,ПП Укртелеком АТС, Укрпошта,ПП Симонюк, с. Сераховичі без напруги повністю.Вимкнень споживачів не заплановано