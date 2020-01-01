Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Орані
2. 09:00 - 17:00
с. Новини, вул.: Сільська
3. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинький, вул.: Кобзарська, М.Богуславки
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
смт. Іваничі, вул. Луцька, вул. Зелена.
2. 9:30-16:30
с. Низкиничі, вул. А. Кисіля
3 КТП-151
к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Романюк с. Кропивщина (повністю)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада УПЦ
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Міщук Олександр Васильович КТП-430 с.Човниця
вул.А.Кравчука, вул.Зарічна,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-290 12:00-14:00
КТП-290 с. Личани
КТП-290 с. Личани
вул. Визволителів, буд. (парні) 2-18 вул. Старина, буд. 1,3,4,8,10-15,17,19,21,23,25,27,29 вул. Крупського, буд. 1-9,11,15
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 09:00-17:00
КТП-398
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури
Цуманське ВУЖКГ
ДВТП "Волиньфармпостач" КТП-398
вул.Жовтнева, смт.Цумань
вул.Грушевського,12,13,19,23,24,25,29,31,34-78/парні/, вул.Грушевського
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. 9:00 - 17:00
с.Кисилин: Церква, медпункт. с.Кисилин вул. 40-р Перемоги, Набережна
2. 9:00 – 17:00
с.Линів: буд.культури с.Линів вул. Центральна
місто Луцьк
1. ТП-325
ІІ-СШ РУ-0,4 кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Гуртожиток Дружби народів, 6
Ремонт взуття бульв. Дружби Народів, 6, 8.
Луцький район
1. 9:00-17:00
Церква с.Гаразджа
с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка.
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"
ур.Ладанка
2. КТП-317 9:00-17:00 Школа с.Масловець
Медичний пункт с. Масловець
Магазин с.Масловець
Бібліотека с.Масловець с.Масловець
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-28-02 до ЛР-15. 10:00-18:00
КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-469.
КТП-279, с. Оконськ - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).
КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль", ТзОВ фірма "Журавлина", УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-522.
КТП-16 - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск), смт. Маневичі
вул. Мохова,
вул. Східна 11-24,
вул. Крилова,
вул. Яблунева,
вул. І. Богуна.
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. Т-1, Т-2 в ТП-92 9:00-17:00 ЦТП №1, Аптека Рута, АТС м.Нововолинськ
Мікрорайон 15-й, Буд. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна
6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 сТристень(повністю) с.Доросині, СВК "Батьківщина" телятник, корівник, кормоцех пилорама,тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, ФОП Вавренчук Р.В. ФОП Побережнюк Т.М. ФОП Корнійчук Н.А.(магазини)с.Кияж( школа) с.Ворончин(ФАП), СВК «Маяк» пилорама с.Доросині,вул.Фріда,Шкільна,Миру,Л.Українки, с.Кияж,вул.Набережна, Тиха,Миру с.Ворончин, вул.Шкільна .Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка,.Воробйова, Озерна, Шкільна.Незалежності
8 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 ФОП Клімішин Л.О. Ющук І.М. (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна,.Першотравнева.Молодіжна
9 ПЛ-0,4кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00
Школа, Лікарня,Тракторна Бригада,ПП Укртелеком АТС, Укрпошта,ПП Симонюк, с. Сераховичі без напруги повністю.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Орані
2. 09:00 - 17:00
с. Новини, вул.: Сільська
3. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинький, вул.: Кобзарська, М.Богуславки
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
смт. Іваничі, вул. Луцька, вул. Зелена.
2. 9:30-16:30
с. Низкиничі, вул. А. Кисіля
3 КТП-151
к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Романюк с. Кропивщина (повністю)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада УПЦ
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Міщук Олександр Васильович КТП-430 с.Човниця
вул.А.Кравчука, вул.Зарічна,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-290 12:00-14:00
КТП-290 с. Личани
КТП-290 с. Личани
вул. Визволителів, буд. (парні) 2-18 вул. Старина, буд. 1,3,4,8,10-15,17,19,21,23,25,27,29 вул. Крупського, буд. 1-9,11,15
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 09:00-17:00
КТП-398
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури
Цуманське ВУЖКГ
ДВТП "Волиньфармпостач" КТП-398
вул.Жовтнева, смт.Цумань
вул.Грушевського,12,13,19,23,24,25,29,31,34-78/парні/, вул.Грушевського
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. 9:00 - 17:00
с.Кисилин: Церква, медпункт. с.Кисилин вул. 40-р Перемоги, Набережна
2. 9:00 – 17:00
с.Линів: буд.культури с.Линів вул. Центральна
місто Луцьк
1. ТП-325
ІІ-СШ РУ-0,4 кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Гуртожиток Дружби народів, 6
Ремонт взуття бульв. Дружби Народів, 6, 8.
Луцький район
1. 9:00-17:00
Церква с.Гаразджа
с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка.
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"
ур.Ладанка
2. КТП-317 9:00-17:00 Школа с.Масловець
Медичний пункт с. Масловець
Магазин с.Масловець
Бібліотека с.Масловець с.Масловець
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-28-02 до ЛР-15. 10:00-18:00
КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-469.
КТП-279, с. Оконськ - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).
КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль", ТзОВ фірма "Журавлина", УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-522.
КТП-16 - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск), смт. Маневичі
вул. Мохова,
вул. Східна 11-24,
вул. Крилова,
вул. Яблунева,
вул. І. Богуна.
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. Т-1, Т-2 в ТП-92 9:00-17:00 ЦТП №1, Аптека Рута, АТС м.Нововолинськ
Мікрорайон 15-й, Буд. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 КТП-338 9:00-17:00 с.Єлизаветин, вул.Прилісна
6 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
7 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 сТристень(повністю) с.Доросині, СВК "Батьківщина" телятник, корівник, кормоцех пилорама,тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, ФОП Вавренчук Р.В. ФОП Побережнюк Т.М. ФОП Корнійчук Н.А.(магазини)с.Кияж( школа) с.Ворончин(ФАП), СВК «Маяк» пилорама с.Доросині,вул.Фріда,Шкільна,Миру,Л.Українки, с.Кияж,вул.Набережна, Тиха,Миру с.Ворончин, вул.Шкільна .Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка,.Воробйова, Озерна, Шкільна.Незалежності
8 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 ФОП Клімішин Л.О. Ющук І.М. (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна,.Першотравнева.Молодіжна
9 ПЛ-0,4кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00
Школа, Лікарня,Тракторна Бригада,ПП Укртелеком АТС, Укрпошта,ПП Симонюк, с. Сераховичі без напруги повністю.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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